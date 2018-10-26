2018-10-26T14:11:37+03:00
Происшествия

«Нашему ужасу не было предела»: к крыльцу красноярской ветклиники подбросили котенка с раной вместо глаза

После операции появилась надежда
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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К крыльцу красноярской ветклиники подбросили котенка с раной вместо глаза. Фото: "Хатико - скорая помощь животным"К крыльцу красноярской ветклиники подбросили котенка с раной вместо глаза. Фото: "Хатико - скорая помощь животным"
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«Мы уже ничему не удивляемся, нам постоянного кого-то подбрасывают, то котят, то щенков. Забираем, лечим, потом пытаемся пристроить в добрые руки» - такие слова можно услышать в любой ветеринарной клинике Красноярска. Люди бросают животных, когда они становятся им ненужными. Часто случается, что ветеринарам приходится спасать их от человеческой жестокости и издевательств.

Накануне у дверей клиники «Мухтар» обнаружили обычную картонную коробку. На ней от руки печатными буквами написано: «котёнок».

- В суете дня кто-то оставил коробку в приемной. Когда врачи заглянули внутрь – их ужасу не было предела, - рассказали зоозащитники в группе «Хатико». На дне коробки лежал белый с черными пятнами на спинке, пушистый котенок. Исхудавший, изможденный, возрастом не более четырех месяцев. А на мордочке у него вместо глаза... зияла страшная рана.

На коробке было написано от руки: котенок. Фото: "Хатико - скорая помощь животным"

На коробке было написано от руки: котенок. Фото: "Хатико - скорая помощь животным"

Бросить в мучениях? Усыпить?! Врачи не давали котенку ни единого не дать шанса, боялись, что инфекция уже задела внутренности головы, и котенок погибнет во время операции. Котенок слабел с каждой минутой и решено было бороться за нее до конца. Будь что будет. И операция прошла успешно.

Котенка назвали Милагрес. Спустя сутки он пришел в себя, набирается сил. Жизни его ничто не угрожает. Врачи говорят, страшную травму нанес человек. Сколько она страдала, сколько вынесла – только ему одному известно.

Сейчас волонтеры «Хатико» собирают деньги, чтобы оплатить лечение и восстановление Милагрес. И очень хотят, чтобы для него котенка нашелся добрый и любящий хозяин.

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