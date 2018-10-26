Новый закон о пенсиях: что нужно знать красноярцам

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-26T10:57:38+03:00

Кто выиграет и кто проиграет от нововведений

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С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который направлен на поэтапное повышение пенсионного возраста и рост пенсий.

На сколько и когда увеличится размер пенсии, кто получил право на досрочный выход на заслуженный отдых - на эти и другие вопросы ответила в пресс-центре "КП" заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Лариса Витальевна Шлома

Лариса Шлома в пресс-центре "КП" рассказала о новом законе о пенсияхФото: Мария ЛЕНЦ

Как будет повышаться пенсионный возраст?

- Увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин будет плавным: предусматривается переходный период, который продлится 10 лет, – с 2019 по 2028 год

На первом этапе пенсионный возраст повысится на полгода, затем будет повышаться на год. Например, если в январе 2019 года исполняется 55 и 60 лет, то на пенсию можно выходить через полгода, в июне 2019 года.

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р и женщины 1968 г.р в возрасте 60 лет.

Когда выходить на пенсию?

Для кого возраст выхода на пенсию не изменится?

- Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель платит страховые взносы по специальным тарифам для подземных работ, горячих цехов и т.д.

- для тех, кому пенсия назначается по социальным мотивам и состоянию здоровья (например, женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет и т.д.);

• для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

• для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).

Не изменится и специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный пенсионный возраст будет поэтапно повышен на 5 лет для мужчин и женщин (до 60 и 55 лет соответственно).

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию (составляет от 25 до 30 лет), не меняется для педагогических и медицинских работников. При этом будет постепенно переноситься срок обращения за пенсией.

Год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж, фиксируется, а назначить «досрочную» пенсию можно будет по истечении определенного срока. В течение переходного периода с 2019 по 2028 год срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет. Те, кто выработает специальный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назначением страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.

Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2021 году выработает необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году.

Какие новые основания для досрочного назначения пенсии появились в законе?

- Нововведение коснется людей, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Также введено досрочное назначение пенсии многодетным матерям с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Досрочные пенсии введены и для безработных граждан предпенсионного возраста, если у них нет возможности найти работу. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода.

Как будет меняться возраст назначения социальной пенсии?

- Социальную пенсию получают люди, у которых нет необходимого стажа работы для назначения страховой пенсии. Социальную пенсию они смогут получать на пять лет позже общего пенсионного возраста: женщины в 65 лет, мужчины – в 70.

Если у этих людей есть серьезные проблемы со здоровьем, они могут обратиться за установлением инвалидности и получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста). Пенсии по инвалидности сохраняются в полном объеме, назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Каковы социальные гарантии для людей предпенсионного возраста?

- Для работодателей вводится административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу по причине их возраста. Помимо этого, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

С 1 января 2019 года увеличивается максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 рублей - период такой выплаты устанавливается в один год.

Также в течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет.

Что произойдет с накопительной пенсией?

- Получить пенсионные накопления гражданин сможет при достижении возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) и соблюдении условий, дающих право на страховую пенсию (наличие страхового стажа и пенсионных баллов). То есть за пенсией человек может обратиться дважды: в 55-60 лет за накопительной, в 60-65 лет – за страховой.

Как изменится размер пенсии для тех, кто уже ее получает?

- Ближайшие пять лет, с 2019 по 2024 горд, будет ежегодное повышение страховых пенсий на 7,05%, независимо от уровня инфляции.

Существенная поддержка предусмотрена и для жителей села. Для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, вводится 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. Таких в Красноярском крае 9 тысяч человек.