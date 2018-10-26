2018-10-26T05:50:22+03:00
Общество

Предстоящие выходные в Красноярске будут теплыми и без осадков

Ну чем не повод провести их на природе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Предстоящие выходные в Красноярске будут теплыми и без осадковПредстоящие выходные в Красноярске будут теплыми и без осадковФото: Мария ЛЕНЦ
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Предстоящие выходные – последние суббота и воскресенье октября – будут теплыми и без осадков, несмотря на небольшую облачность. Синоптики прогнозируют, что днем столбик термометра поднимется до отметки +8, +10 градусов. Ночные температуры составят максимум +1, +4 градуса. Но не исключены и заморозки до нулевой отметки и ниже.

Ну чем не повод для красноярцев провести эти выходные на природе. Если не хочется никуда особо ехать, можно выйти в близлежащий сквер. Всегда ждет гостей остров Татышев – если повезет, можно будет покормить вялых сусликов, которые еще не легли в спячку. Традиционно ждут своих ценителей и поклонников «Столбы». Красноярцы уже по достоинству оценили эко-парк «Гремячая грива» в Октябрьском районе. И если вы еще не были там – самое время съездить. Или зацените Покровский парк, он открылся накануне на Караульной горе.

Теплая комфортная погода в краевом центре продержится еще в понедельник и вторник: +8, +9 градусов тепла днем. А вот в среду уже начнется похолодание, солнце скроется за тучами, возможен дождь. А 1 ноября синоптики пообещали снег.

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