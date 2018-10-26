2018-10-26T05:20:44+03:00
Общество

В Красноярске продают некачественный мед

Эксперты забраковали два образца из пятнадцати
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске продают некачественный медВ Красноярске продают некачественный медФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и измерений продегустировали сладкую продукцию – мед. Они поставили перед собой задачу узнать, чем кормят производители этого тонкого продукта жителей краевого центра. Образцов меда на полках красноярских магазинов – великое множество, их привезли из Московской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев и Республики Башкортостан. Эксперты закупили на пробу 15 образцов, цена варьируется в пределах от 266 до 984 рублей за килограмм.

Традиционно проверяли не только на вкус, цвет и аромат, но и на физико-химический состав. И сразу же сняли с испытаний два образца – «Дедушкин улей» из Новгородской области и «Горный» из Московской области. Оба не отвечали требованиям стандарта по консистенции, аромату и вкусу.

Эксперты еще раз подтвердили, что лучшее – не обязательно самое дорогое. Так, лучшим признали натуральный мёд из разнотравья с частной пасеки красноярца Воднева А.А., его приобрели на продовольственной ярмарке по 500 рублей за килограмм. А на последнем, 13-м месте оказался башкирский мед по 984 рубля за кило.

Эксперты отметили, что потребителю очень непросто отличить качественный мёд от фальсифицированного.

- В первую очередь, когда вы идете на ярмарку, вы должны понимать, что у пчеловода не может быть больше 2-3 видов мёда. Если вы видите 15 и больше видов, это перекупщики, которые очень часто указывают наименование мёда, несоответствующее его ботаническому происхождению. Это фальсификат, обман покупателя. Если вы сомневаетесь в выборе мёда, лучше возьмите кристаллизованный (засахаренный), такой невозможно подделать, - рассказала эксперт-дегустатор, директор «Медовой компании» Ирина Бондарь.

Результаты рейтинговой оценки будут направлены в правительство края, в адрес контрольно-надзорных органов, а также в адрес компаний- производителей мёда для принятия мер по улучшению качества продукции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Овощи и фрукты в сентябре подешевели, а индекс «Пятёрочки» немного снизился
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, ежемесячно представляет индекс «Пятёрочки». В сентябре 2018 года он составлял: 100% в Европейской части России, на Урале и в Сибири, 91% - в Москве, 94% - в Санкт-Петербурге
Как правильно выбирать и хранить картошку: советы Роскачества
В ближайшее время в лабораторию отправятся различные сорта картофеля, закупленные как на рынках, так и в магазинах. Эксперты оценят, много ли в клубнях вредных веществ, а также чем прошлогодний урожай отличается от нынешнего
Новости 24
В Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил 4 кабарги и 4 косули
Красноярские «Черемушки» на грани экологической катастрофы: мусор не вывозится месяцами
В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, который сбил 7-летнего ребенка и скрылся
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть
В Туве отец убил кочергой новорожденного ребенка
Пранкеры позвонили кандидату в губернаторы Хакасии Виктору Коновалову
Под Красноярском ради коттеджей вырубили десятки вековых сосен
В Красноярском крае по вине пьяного экс-полицейского едва не погиб 5-летний ребенок
Власти Красноярска пообещали не сносить павильоны с газетами и мороженым
В Красноярске пройдет Пригов.Фест
В Красноярском крае хулиганы облили депутата зеленкой, ему понадобилась медицинская помощь
В Красноярске кусок бетона упал на припаркованный автомобиль
Красноярская железная дорога возвращает билеты на поезда из Адлера в связи с последствиями циклона
В Шарыпово мошеннику выдали ипотеку на 6,5 миллионов рублей по фальшивым документам
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как проверить безопасность шаурмы
В Красноярске задержали мошенников, продававших за 1,5 тысячи рублей фальшивые билеты на матч «Енисея» со «Спартаком»
Первый мужчина – воспитатель появился в Красноярске
В Красноярске ночью на правобережье выгорел крупный рынок
В Красноярске на проспекте Свободном запретили остановку для машин
Производители алкоголя пополнили бюджет Красноярского края на миллиард рублей
В Красноярском крае за лето в лагерях отдохнули 102 тысячи детей
Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме
В Железногорске корова протаранила иномарку и погибла
В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя
От создателей столичного «Зарядья»: в Красноярске открылся Покровский парк
Осталось несколько дней до старта голосования в конкурсе «Открытка для мамы»