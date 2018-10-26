В Красноярске продают некачественный мед

СЕГОДНЯ 05:18 2018-10-26T05:20:44+03:00

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Эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и измерений продегустировали сладкую продукцию – мед. Они поставили перед собой задачу узнать, чем кормят производители этого тонкого продукта жителей краевого центра. Образцов меда на полках красноярских магазинов – великое множество, их привезли из Московской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев и Республики Башкортостан. Эксперты закупили на пробу 15 образцов, цена варьируется в пределах от 266 до 984 рублей за килограмм.

Традиционно проверяли не только на вкус, цвет и аромат, но и на физико-химический состав. И сразу же сняли с испытаний два образца – «Дедушкин улей» из Новгородской области и «Горный» из Московской области. Оба не отвечали требованиям стандарта по консистенции, аромату и вкусу.

Эксперты еще раз подтвердили, что лучшее – не обязательно самое дорогое. Так, лучшим признали натуральный мёд из разнотравья с частной пасеки красноярца Воднева А.А., его приобрели на продовольственной ярмарке по 500 рублей за килограмм. А на последнем, 13-м месте оказался башкирский мед по 984 рубля за кило.

Эксперты отметили, что потребителю очень непросто отличить качественный мёд от фальсифицированного.

- В первую очередь, когда вы идете на ярмарку, вы должны понимать, что у пчеловода не может быть больше 2-3 видов мёда. Если вы видите 15 и больше видов, это перекупщики, которые очень часто указывают наименование мёда, несоответствующее его ботаническому происхождению. Это фальсификат, обман покупателя. Если вы сомневаетесь в выборе мёда, лучше возьмите кристаллизованный (засахаренный), такой невозможно подделать, - рассказала эксперт-дегустатор, директор «Медовой компании» Ирина Бондарь.

Результаты рейтинговой оценки будут направлены в правительство края, в адрес контрольно-надзорных органов, а также в адрес компаний- производителей мёда для принятия мер по улучшению качества продукции.