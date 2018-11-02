2018-11-02T09:09:31+03:00
Происшествия

«Клянусь, случайно!»: мужчина проткнул друга вилкой и отказался платить за лечение

Товарищеские чувства разбудили приставы, арестовав его счета
Ася ЖУКОВА
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«Клянусь, случайно!»: мужчина проткнул друга вилкой и отказался платить за лечение.«Клянусь, случайно!»: мужчина проткнул друга вилкой и отказался платить за лечение.Фото: Ася ЖУКОВА
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Это реальная история, которую рассказали «Комсомолке» в пресс-службе управления судебных приставов по Красноярскому краю.

Все случилось совсем недавно. В одной из деревень Каратузского района несколько мужчин отмечали день рождения друга. Однако в разгар вечера произошло ЧП: один из участников сельской вечеринки ударил товарища вилкой. Попал прямо в грудную клетку, задел селезенку. А это, как потом установили эксперты, тяжкий вред здоровью.

По счастью, пострадавший выжил, прошел лечение. А, когда встал на ноги, начал намекать приятелю: неплохо бы как-то компенсировать затраты – на лекарства, услуги врачей. Но тот пошел в отказ: «Ты что?! Я же случайно!».

Пришлось обращаться в суд. Там и решили: взыскать с виновника компенсацию морального вреда 75 тысяч рублей. Впрочем, платить он так и не собрался. В результате подключились приставы. Они выяснили, что у должника имеется автомобиль - «Toyota Corolla».

- Вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля, а также обратили взыскание на денежные средства, поступающие на счет мужчины, - пояснили в УФССП.

Оказавшись без средств, он быстро погасил долг, а заодно и 7% исполнительского сбора. Спасибо приставам, разбудили «дружеские» чувства.

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