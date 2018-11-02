2018-11-02T04:27:38+03:00
Общество

Аэропорт Красноярска выбран для создания международного хаба

Он превратится в крупный узел сообщения
Ася ЖУКОВА
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Аэропорт Красноярска выбран для создания международного авиахаба.Аэропорт Красноярска выбран для создания международного авиахаба.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский аэропорт станет международным авиахабом. Об этом объявило руководство компании «Аэрофлот», огласив список городов, где появятся новые крупные узлы сообщения.

Предполагается, что региональные базы откроют в Красноярске, Новосибирске, Сочи и Екатеринбурге. Ориентировочные сроки – до 2023 года.

Что это даст Красноярску? Увеличение количества региональных рейсов, возможность совершать перелеты (в стране и за границу) минуя Москву. А, значит, скорее всего, география полетов будет шире, а стоимость билетов ниже, рассчитывают эксперты.

Напомним, по данным пресс-службы аэропорта, за последние четыре месяца пассажиропоток «гавани» вырос на 16-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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