Аэропорт Красноярска выбран для создания международного хаба

СЕГОДНЯ 04:26 2018-11-02T04:27:38+03:00

Он превратится в крупный узел сообщения

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Красноярский аэропорт станет международным авиахабом. Об этом объявило руководство компании «Аэрофлот», огласив список городов, где появятся новые крупные узлы сообщения.

Предполагается, что региональные базы откроют в Красноярске, Новосибирске, Сочи и Екатеринбурге. Ориентировочные сроки – до 2023 года.

Что это даст Красноярску? Увеличение количества региональных рейсов, возможность совершать перелеты (в стране и за границу) минуя Москву. А, значит, скорее всего, география полетов будет шире, а стоимость билетов ниже, рассчитывают эксперты.

Напомним, по данным пресс-службы аэропорта, за последние четыре месяца пассажиропоток «гавани» вырос на 16-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.