Аэропорт Красноярска выбран для создания международного хаба
Красноярский аэропорт станет международным авиахабом. Об этом объявило руководство компании «Аэрофлот», огласив список городов, где появятся новые крупные узлы сообщения.
Предполагается, что региональные базы откроют в Красноярске, Новосибирске, Сочи и Екатеринбурге. Ориентировочные сроки – до 2023 года.
Что это даст Красноярску? Увеличение количества региональных рейсов, возможность совершать перелеты (в стране и за границу) минуя Москву. А, значит, скорее всего, география полетов будет шире, а стоимость билетов ниже, рассчитывают эксперты.
Напомним, по данным пресс-службы аэропорта, за последние четыре месяца пассажиропоток «гавани» вырос на 16-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.