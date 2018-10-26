Жертва полтергейста: женщина обратилась в полицию с просьбой расследовать мистическое преступление

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-26T08:50:24+03:00

У нее целый год пропадали деньги, при этом в квартиру точно никто не входил...

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История совершенно реальная, произошла в Сосновоборске (это крупный город под Красноярском). 29-летняя Светлана Степанова*, у которой небольшой бизнес (салон красоты) хранила выручку дома. Причем в наличных, - не доверяла банковским картам. Год назад сумма, около 30 000, положенная в шкаф среди белья, таинственно исчезла!

Светлана обшарила все комнаты, - вдруг сама переложила, и заработалась, забыла. Пусто!

Странно, подумала женщина, решила изменить место, где хранила деньги. На сей раз выбрала место среди серванта с посудой. Через месяц история... повторилась! 15 000 рублей как в воду канули.

Терпению Светланы можно позавидовать. История повторялась раз за разом, а заявление в полицию она все не писала.

- Думала, что я скажу? – объясняла потом женщина. – В квартире никаких следов взлома. Живу я с мамой, ключи только у меня и у нее. Конечно, я у мамы спрашивала – мам, может тебе деньги понадобились? Так ты скажи. Но она клялась – нет, конечно! Да и у нас нормальные отношения, такого бы не произошло. Гораздо реальнее мне, вот не поверите, показалась другая версия. Что вмешалась потусторонняя сила. Полтергейст! Тем более, что деньги я все время перепрятывала. Где они – ни одна живая душа не знала.

Светлана написала заявление в полицию только тогда, когда лишилась 81 тысячи рублей

Куда только Светлана не прятала купюры. Даже в сейф: в квартире стоял небольшой металлический ящик с незамысловатым замком. Но деньги, 15 тысяч, пропали и оттуда. В третий раз, снова через месяц – уже из сумки. В четвертый раз спрятала 10 тысяч рублей в подарочный конверт и на полку среди книг – полтергейст и там их нашел. В пятый раз – из комода вынул. Вещи в комоде нетронуты, а денег – нет. Ну как так?!

За 8 месяцев «нечистая сила» разорила Светлану на 81 тысячу. Тут она не выдержала. Отправилась в полицию, и прямо так и заявила:

- В дежурную часть полиции обратилась 29-летняя жительница Сосновоборска, которая сообщила, что в течение года у нее из квартиры пропали деньги на общую сумму 81 тысяча рублей, - официально комментируют в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Потерпевшая не допускала, что стала жертвой преступления, списывая пропажу денежных средств на проявление феномена полтергейста. Женщина пояснила полицейским, что отсутствовали следы взлома и пребывания чужих людей в квартире.

В полиции, говорят, и не такое от народа слышали. Но обычно все оказывалось прозаичнее. Как и на этот раз: существо, которое украло 81 тысячу рублей – вполне материальное, из плоти и крови.

- Похитителем оказался бывший муж Светланы, неработающий, 34 года, - рассказал следователь, который вел дело. – Они развелись около года назад, именно из-за того, что муж не хотел работать, обеспечивать семью, она «колотилась» одна. Женщина не знала, что он втайне успел сделать дубликат ключей от квартиры. Знал, когда она в фирме «снимает» выручку, подгадывал, приходил в этот период, когда обеих женщин не было дома (мама Светланы тоже работает). Ну а найти деньги для него не составляло труда: в квартире все уголки знакомые.

Мужчина во всем сознался, выражаясь языком составленного протокола, - «в восьми эпизодах». Сейчас он на подписке о невыезде, по статье кража ему грозит до пяти лет. А что полтергейст? Реабилитирован!

(Имя изменено)