2018-10-26T07:49:56+03:00
Общество

Красноярским школам предложили перейти на пятидневку

Нужно ли согласие родителей и какие предметы придется вычеркнуть из расписания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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У красноярских школьников появится еще один выходной деньУ красноярских школьников появится еще один выходной деньФото: Мария ЛЕНЦ
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Всем красноярским школам предложили перейти на пятидневку. Скажете, откуда вдруг такая идея, ведь шестидневная учебная неделя в нашей стране существовала десятилетиями – так учились родители нынешних школьников и их родители. В управлении образования города отвечают: совсем не вдруг – такая тенденция идет по всей стране. В Москве, например, школы перешли на пятидневное расписание еще пять лет назад. Так что Красноярск в этом плане немного запаздывает. Давно пора наверстывать упущенное.

Правда, уточним: в некоторых школах города пятидневка уже существует – для отдельных классов. Например, 30% школ практикуют пятидневку для первых классов, 35% школ – для начальных классов. В нескольких школах – для 1-6 классов, но их немного. Теперь речь идет о том, чтобы привести к единому формату все 115 средних образовательных учебных заведений.

Планируется, что на новый режим обучения школы перейдут с 1 сентября 2019 года. Так времени подготовиться достаточно. За примером далеко ходить не надо, можно поделиться опытом у школы № 153 – это образовательный центр «Покровский». Несмотря на то, что в нем обучается 3600 человек, с переходом на пятидневку там справились без проблем.

По словам Романа Митрохина, директора образовательного центра «Покровский», пятидневке были рады и дети, и родители. Сначала администрация школы обсудила предложение с родительской общественностью. По закону согласовывать этот вопрос с ними не нужно – школа имеет право сама принимать решение. Но в данном случае решили все-таки поставить родителей в известность.

Мамам и папам на общем родительском собрании показали новый календарный учебный график, пояснили, как сократится нагрузка. Спросили: согласны? Родители сразу согласились, как только узнали, что по объему полученных знаний дети ничего не потеряют, зато приобретут дополнительный свободный день в неделю.

Если суббота станет выходным днем, что станет с освободившимися часами? Неужели их раскидают на оставшиеся пять дней и детям придется заниматься по 7 уроков в день? Нет, не придется. Существуют санитарные правила и нормы, ограничивающие недельную нагрузку на школьников по количеству часов в неделю:

Получается, что при переходе на 5-дневную неделю придется отказаться только от трех часов в неделю. Каких?

- Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантный и вариативный, - рассказывает Роман Митрохин. – Первый – федеральный, это обязательные предметы для любой школы, и мы ничего в нем менять не можем. Второй формируется непосредственно самой школой. Например, несколько часов в неделю мы отводим на углубленное изучение каких-либо предметов, выходящее за рамки общеобразовательной программы (дополнительные занятия или факультативы). Вот за счет них и можно сократить количество часов при переходе с шести- на пятидневку.

Повторим, что дети получат часов по математике, химии, литературе и другим обязательным предметом столько, сколько предусмотрено федеральными нормативами.

Что делать детям в субботу? Можно провести время с семьей, а можно прийти в школу, но уже не на уроки, а на кружки или секции. Или позаниматься дополнительно по каким-то предметам сверх обязательной программы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Правда ли, что весенние каникулы в этом учебном году могут перенести – на пару недель вперед? С чем это связано?

В управлении образования Красноярска «Комсомолке» рассказали: да, это возможно. Такое предложение они сделали школам. Это связано с проведением Универсиады-2019. Спортивный праздник у нас в городе пройдет со 2 по 12 марта. А весенние каникулы – в последнюю неделю марта. Если каникулы сдвинуть, то школьники смогут посетить мероприятия Универсиады. Да и по соображениям безопасности так будет лучше, ведь во время спортивного праздника в городе будет большая суматоха.

Все больше красноярцев отказываются водить детей в школу: домашнее обучение набирает популярность, - читайте в КП за 30 октября

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