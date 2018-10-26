2018-10-26T07:37:04+03:00
Экономика

В Красноярске подешевели займы в МФО

Ася ЖУКОВА
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На оформление сделки в «Центре займов» понадобится меньше часаНа оформление сделки в «Центре займов» понадобится меньше часаФото: Анастасия ОСИПОВА
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Рынок микрофинансирования в России идет на рекорд. По данным бизнес-аналитиков, за несколько месяцев текущего года сектор быстрозаймов стремительно растет. Люди все активнее обращаются в микрокредитные структуры за помощью. Ведь им предлагают действительно актуальные, востребованные услуги.

Если говорить о суммах, только за шесть месяцев 2018 года было выдано свыше 75 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом ставки по займам стали заметно ниже.

- Обращаем внимание, средняя стоимость займов наших для клиентов составляет всего 3% в месяц при выдаче средств под залог недвижимости, и 4% в месяц — под залог автомобиля, - сообщают представители «Центра Займов».

Вот уже 11 лет компания специализируется на финансовой поддержке частных и юридических лиц. «Гораздо выгоднее работать с теми, кто гасит заем вовремя или досрочно. А затем приходит за следующим, - признаются специалисты «Центра». – Поэтому наша цель – выстроить с каждым клиентом долгосрочные отношения.

Кстати, на оформление сделки в «Центре займов» понадобится меньше часа. Это главное отличие от банковских кредитов. Не нужно никаких справок, поручителей или сложных процедур. Возможны займы от 20 тысяч до 5 миллионов рублей. Для небольших – до 10 тысяч – действует упрощенная схема.

В залог можно оформить легковое авто (спецтехнику, мототехнику, катер, яхту) либо квартиру (коттедж, дом или землю, находящуюся в собственности). Кроме того, возможен еще ряд вариантов.

- Заемщик вправе выбрать сроки и суммы выплат для закрытия основного тела долга, в том числе — единовременный платеж, - говорят представители компании. – Условия предоставления займа - максимально гибкие и лояльные для клиента. Например, можно получить кредит под залог автомобиля, но с правом пользования.

И не только! Больше информации – на сайте zaim24.ru.

«Центр займов»:

Консультант: 8 (391) 205-30-10

ул. Водопьянова, 2

zaim24.ru

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