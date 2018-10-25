Бесплатная медицина. Реальность или миф?

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Тема дня - Красноярск

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Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 25 октября 2018
Юлия СЫСОЕВААлександр СВОЕВСКИЙ
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107,1 FM107,1 FM
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Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 25 октября 2018

В 17:05 на #1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!

Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 25 октября 2018

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