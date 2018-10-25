СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-25T09:04:35+03:00

Как подготовились предприятия СГК к зиме?

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Звоните 25 октября с 11:00 до 12:00. Вопросы можно задавать по телефону пресс-центра «Комсомольской правды» 206-96-16

Отопительный сезон – на контроле. Как подготовились предприятия СГК к зиме? Куда обращаться, если у вас дома холодно? Кто ответственен за тепло в квартирах?

На эти и другие вопросы ответят руководители крупнейших ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий Красноярска 25 октября во время «Единого дня контроля».

Единый день контроля. Есть вопросы и пожелания?.

Звонки горожан по темам качества теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, работы управляющей компании в осеннее-зимний период будут принимать:

- Директор Красноярского филиала СГК - Александр Эдуардович Шлегель

- Главный инженер Красноярской теплотранспортной компании Дмитрий Иванович Иванов.

- Генеральный ди ректор ООО «КрасКом» Олег Васильевич Гончеров.

- Генеральный ди ректор УК ЖСК Наталья Владимировна Жавнова.