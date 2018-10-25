2018-10-25T09:04:35+03:00
Пресс-центр "КП"

Единый день контроля. Есть вопросы и пожелания?

Начало в 11.00
Поделиться:
Как подготовились предприятия СГК к зиме?Как подготовились предприятия СГК к зиме?
Изменить размер текста:

Звоните 25 октября с 11:00 до 12:00. Вопросы можно задавать по телефону пресс-центра «Комсомольской правды» 206-96-16

Отопительный сезон – на контроле. Как подготовились предприятия СГК к зиме? Куда обращаться, если у вас дома холодно? Кто ответственен за тепло в квартирах?

На эти и другие вопросы ответят руководители крупнейших ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий Красноярска 25 октября во время «Единого дня контроля».

Единый день контроля. Есть вопросы и пожелания?.

Звонки горожан по темам качества теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, работы управляющей компании в осеннее-зимний период будут принимать:

- Директор Красноярского филиала СГК - Александр Эдуардович Шлегель

- Главный инженер Красноярской теплотранспортной компании Дмитрий Иванович Иванов.

- Генеральный ди ректор ООО «КрасКом» Олег Васильевич Гончеров.

- Генеральный ди ректор УК ЖСК Наталья Владимировна Жавнова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки «Айфоном» задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме
Женщина упала с Коммунального моста в Красноярске – тело нашли спасатели
25 октября Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля»
Возле Центрального стадиона в Красноярске нельзя будет парковаться
В Железногорске бывший директор торговой фирмы получил четыре года колонии за крупное мошенничество
Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад
Красноярские автобусы готовят к зиме – утепляют окна, двери и люки
В Красноярске светофоры начнут автоматически реагировать на пробки и заторы
В Красноярске автобус 99 маршрута переехал девушку на перекрестке
В Красноярск привезли золотые и серебряные монеты с символикой Универсиады-2019
В Хакасии в девятиэтажке сорвался лифт с пассажиром
В Минусинске начальник миграционного отдела получил взятку «айфоном»
Губернатор Красноярского края рассказал, как помогают обманутым дольщикам
В Красноярске после драки с гастарбайтером нашли мертвую женщину
В Красноярском крае врач оставила в теле пациентки инструмент
В Хакасии 8-летняя девочка дала жесткий отпор педофилу в подъезде
В Хакасии мужчину убили за то, что справил нужду возле могилы
В Красноярске два человека купили в интернете несуществующие машины
Роман Гольдман: «Ради спокойствия людей, за которых несу ответственность, я заплачу всю сумму»
В Красноярске движение по улице Копылова откроется в ночь на 27 октября
В Красноярске в Татышев-парке откроют визит-центр для гостей