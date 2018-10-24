«Губернские аптеки»: всегда рядом!

24 Окт. 12:35 2018-10-24T13:53:13+03:00

Широкая представленность по всему городу и краю, бесплатные услуги, обслуживание льготополучателей – как завершается 2018 год и каковы планы на 2019-й у крупнейшей региональной государственной аптечной сети России

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Пожалуй, самая необычная новость от «Губернских аптек» в этом году - открытие «Аптекарского сада» на проспекте Мира, рядом с обновленным сквером, по соседству с аптекой №1.Там высажены лекарственные растения, которые в прошлом использовали фармацевты для изготовления лекарств. Специалисты предприятия взялись за реализацию этого проекта, чтобы показать - традиции аптечного дела должны сохраняться.

Однако главные новости, которых ждут горожане, - это обеспечение льготными лекарствами, гарантия качества, широкий ассортимент и приятные цены - над этим и работает коллектив, причем предварительные итоги выражаются и в цифрах: за 9 месяцев в «Губернские аптеки» (где хранятся закупленные министерством здравоохранения края лекарственные препараты для льготополучателей) только в Красноярске пришли 129 тысяч человек и получили препараты по полутора миллионам рецептов! Всего же в «Губернские аптеки» ежемесячно приходит более 350 тысяч человек. И находят новые услуги, эксклюзивные предложения и выгодные цены.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Необычные аптеки Красноярска

На сегодняшний день «Губернские аптеки» в Красноярке - это 51 аптека, салоны оптики и ортопедический салон. В их числе аптека № 1, которой исполнилось 120 лет, старейшая аптека Красноярского края. И самая новая, на Алексеева, 53, которая открылась 18 октября. Число аптек постоянно растет вслед за растущим городом. Но среди этих аптек есть особенные, о них нам расскажет директор Красноярского филиала «Губернских аптек» Татьяна Бетонова:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В каждом районе города работают аптеки-дискаунтеры, они очень популярны, поскольку стоимость товаров здесь ниже в среднем на 10%. Три аптеки Красноярска работают круглосуточно: в Ветлужанке, в Солнечном и в Белых Росах. Здесь много молодых семей, и когда дети заболевают внезапно, можно сразу обратиться в аптеку.

Аптека №300 на правобережье оборудована для маломобильных покупателей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них есть звуковая и визуальная информация, удобные проходы, широкий ассортимент средств реабилитации. Есть у нас аптеки с демо-витринами, где покупатели могут все потрогать, включить, получить консультацию.

В феврале этого года открылась уникальная аптека №78 на ул. Ястынская,19 а. Ее главное предназначение - сохранение здоровья!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наше новое направление - ветеринарные аптеки. Здесь широкий выбор кормов, наполнителей, аксессуаров, игрушек и лакомств для домашних питомцев, но самое главное отличие от зоомагазинов - лекарства для животных и консультации врачей-ветеринаров.

В Красноярске уже открыты четыре ветеринарные аптеки, в планах открытие еще трех, чтобы они были в каждом районе города.

Сейчас ветеринарные аптеки работают в Ветлужанке (аптека № 123, ул. Мирошниченко, 1), в Солнечном (аптека № 358, ул. 60 лет СССР, 21), в микрорайоне Покровский (аптека №77, ул.Чернышевского,75) и на правобережье (аптека № 5, ул. Вавилова, 31).

Идем в аптеку на прием и на учебу!

«Губернские аптеки» отличаются еще и тем, что здесь есть множество бесплатных услуг. Например, диагностика стопы на плантографе, после которой можно правильно подобрать обувь, стельки, трикотаж. Есть аппарат KEITO, который определяет количество жировой ткани и воды в организме, пульс, давление, вес. Это тоже бесплатно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В аптеке №350 (ул. Краснодарская, 17) специально для работы с пожилыми людьми открыт кабинет гериатра, там же два раза в месяц проходят школы здоровья по разным направлениям. В аптеке №1 на проспекте Мира находится гомеопатический центр, и здесь же работают врачи: гастроэнтеролог-диетолог и гомеопаты.

В салоне оптики на Марковского есть тестер для проверки солнцезащитных очков на защиту от ультрафиолетовых лучей. Здесь же есть ультразвуковые ванны для мойки очков. Это особенно актуально в период эпидемий ОРВИ! Стоимость услуги - 100 рублей. Для улучшения зрения, тренировки мышц, снятия усталости в салоне оптики есть физиотренажеры. Они особенно полезны детям и людям, которые много времени проводят за компьютером или имеют проблемы со зрением. Отзывы очень хорошие, однако еще не все знают об этой услуге. На самом деле все просто: рассчитайте свое время - курс из 10 часовых сеансов ежедневно - и запишитесь на удобные часы. Стоимость одного сеанса на пяти тренажерах 250 рублей.

А с 9.00 до 11.00 по будням в салоне оптики объявлены социальные часы. Это значит, что диагностику зрения можно провести бесплатно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В разных аптеках города постоянно проходят дни открытых дверей с консультациями врачей, дегустациями, акциями и подарками. О них можно узнать заранее из объявлений в аптеке.

Планируем 2019 год

Новые товары и услуги появляются в «Губернских аптеках» постоянно. Например, новая услуга 2018 года - отпуск детского питания по рецептам врача для детей первых двух лет жизни из семей с достатком ниже прожиточного минимума.

- Мы продолжим расширять сеть аптечных пунктов при медицинских учреждениях, потому что это удобно пациентам, - рассказывает Татьяна Бетонова, - продолжим открывать новые аптеки в новых микрорайонах, чтобы жители новостроек могли купить качественные товары для здоровья и лекарства по доступным ценам. Будем модернизировать программное обеспечение, чтобы врач видел наличие препаратов и выписывал то, что можно быстро получить, без отсрочки. И, конечно, продолжим повышать квалификацию сотрудников. Важно, чтобы наши посетители получали грамотные консультации, оставались довольны обслуживанием и возвращались к нам снова..

И, конечно, будет развиваться важнейшее направление - работа с федеральными и региональными льготополучателями. В Красноярске работает 35 точек отпуска лекарственных средств для этой категории населения. Есть отдельные центры льготного отпуска с электронной очередью, есть справочная служба и «горячая линия».

Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

- «Губернские аптеки» сохранили собственное производство лекарственных препаратов.

- У «Губернских аптек» есть своя торговая марка: гематоген (5 вкусов), аскорбиновая кислота в таблетках (5 вкусов), петушок на палочке, влажные салфетки и рыбий жир в капсулах. Кстати, каждый может сделать доброе дело: купить гематоген и аскорбинки и тут же положить их в специальные боксы под названием «Теплый дом» для детей из детских домов.

КОНКРЕТНО

Аптечная справочная «Губернских аптек»

8-800-775-6403

Единая справочная служба по вопросам льготного лекарственного обеспечения, с 8.00 до 22.00 без выходных

(391)222-03-78

(391)226-69-34

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заказ лекарств

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ЛО-24-02-001909 от 09.10.2018

ЛО-24-01-003977 от 10.09.2018

24-18-3-000197 от 17.10.2018

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