2018-10-24T14:38:32+03:00
Тема дня - Красноярск

Почему красноярцы должны страдать из-за акции протеста маршрутчиков?

В чем виноваты пассажиры?
Юлия СЫСОЕВААлександр СВОЕВСКИЙ
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Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 24 октября 2018

Начало в 17:05 на #1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!

Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 24 октября 2018

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