Теплая встреча с солнечным художником

24 Окт. 11:25 2018-10-24T11:31:25+03:00

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В Красноярске есть очень добрый и нужный проект, который называется «Поделись теплом». Его семь лет назад придумали молодые энергетики Сибирской генерирующей компании. В чем суть? Она простая. Дарить тепло тем, кто в этом нуждается.

Проект «Поделись теплом» всегда разный. Разные участники, а их круг становится все шире: ветераны, многодетные семьи, инвалиды. Разные места для встреч, концертов, экскурсий, мастер-классов, прогулок. Неизменно только одно - душевное тепло, которое генерируется, словно единожды запущенный вечный двигатель.

В честь 390-летия Красноярска проект «Поделись теплом» весь год знакомит красноярцев с городскими достопримечательностями и местами, связанными с именами великих земляков. Участники проекта уже побывали в мемориальном комплексе В. П. Астафьева в Овсянке, художественном музее имени В. И. Сурикова, городской оранжерее, Свято-Успенском мужском монастыре, Культурно-историческом центре, музее водопровода на острове Посадный, на смотровых площадках Царь-рыбы и часовни Параскевы Пятницы, в «Роевом ручье», на теплоходной экскурсии по Енисею, в музее-усадьбе Юдина на выставке о Дмитрии Хворостовском.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый месяц - новое путешествие. Октябрьская встреча - необычная. Ее идея родилась благодаря поразительной осени этого года с яркими красками и солнцем. Сегодня мы встречаемся с русским Матиссом, солнечным художником, так называли Андрея Геннадьевича Поздеева. Познакомиться поближе с его творчеством и жизнью Сибирская генерирующая компания пригласила ветеранов Советского района.

Уловить суть

Восемь утра. Наш автобус уже стоит у крыльца Совета ветеранов Советского района на 9 Мая.

- Готовы?

- Да, едем!

Отправляемся на Удачный, в КИЦ «Успенский», там сейчас проходит выставка пейзажных работ Андрея Поздеева.

Наш путь лежит через центр города, улицы Ленина, Мира, Марковского. Такой маршрут наш экскурсовод Центра путешественников Анастасия Кочерова разработала специально: художник любил Красноярск, писал его… портреты. Да, именно портреты. Поздеев воспринимал город как живой персонаж. «Мой Красноярск», «Проспект Мира», «Старый Красноярск», знаменитый «Пейзаж с красным домом» (ул. Ленина 43а) и многие другие, - эти городские портреты удивительны. Дома, мосты, машины, - все предметы на них словно живые, вот-вот начнут двигаться или даже танцевать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Он всегда стремился проникнуть в суть предметов и выразить ее на холсте, - говорит Анастасия.

Однажды была такая история. В 50-х Поздеев учился в Суриковской школе, развивал чувство цвета, писал натюрморты. Хотел нарисовать арбуз, купил его, принес домой и ушел в мастерскую. Супруга Валентина с подругой не смогли удержаться, лишних денег на вкусности не было, надрезали арбуз треугольником сзади, ложкой вычерпали мякоть и съели. Натюрморт получился, но такой, словно «арбуз у тебя пустой», - высказался о работе его наставник, преподаватель Андрей Лекаренко. А ведь арбуз и был пустой…

- Он не брался за то, что не чувствует и не любит, - говорит Анастасия. - Поэтому у него так много цветов, он их очень любил, говорил он о них так: «Это великолепное существо - цветы. Это живое существо, невероятно разное».

Так случилось, что и последняя картина художника, которую он написал уже тяжело больным, незадолго до смерти, - тоже цветы, сирень.

Кстати, сейчас в музейном комплексе «Площадь Мира» идет выставка «Неизвестный Поздеев», на ней городские пейзажи, букеты и портреты. Очень рекомендуем.

Хударь со станции Енисей

Из окна автобуса приветствуем памятник художнику на проспекте Мира. Нос, ручка зонтика и левая туфля сверкают на солнце, натертые до блеска. Красноярцы любят этот памятник, а много ли мы знаем о Поздееве, о других великих земляках? Увы. И участники проекта «Поделись теплом» нам часто в этом признаются:

- Работа с утра до вечера, потом дом, семья, дети, заботы, некогда и обернуться, а на ваших экскурсиях ловим каждое слово, знакомимся с родным городом. Спасибо, что есть такой проект.

Так и есть. Ловим каждое слово.

Анастасия рассказывает о детстве художника. Он родился в Нижнем Ингаше, рисовать начал очень рано, обнаружив на чердаке оставшиеся от деда-краснодеревщика пигменты. В четвертом классе получил приз за две работы, отправленные на конкурс в честь 100-летия Пушкина. Судьба страны - судьба человека. Андрею - 15 лет, он работает на Комбайновом заводе в Красноярске, вытачивает детали для мин. Как-то у мальчика сильно разболелся зуб, он убежал в Тюхтет, где тогда жила его семья. За побег с завода - шесть месяцев в СИЗО-1. Начальство и заключенные быстро разглядели талант: Андрей «осваивает» стенгазеты и татуировки. Потом его отправляют в ремесленное училище на станцию Енисей. Живет в общежитии, рядом бараки, вокруг - настоящая воровская «малина». Местные криминальные авторитеты дают ему прозвище Хударь, нафантазировав из слов «художник» и «сударь».

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мои татуировки пользовались успехом, - вспоминал Поздеев. - Даже воры в законе доверяли мне свои спины и плечи. Однажды устроили что-то вроде худсовета. Одобрили! Так что после этого никакие другие худсоветы были уже не страшны...».

17-летний Поздеев добровольцем уходит на фронт. Служит на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, связист в дальнобойной артиллерии. Там он и заболеет тяжёлой формой туберкулёза, от которого потом будет страдать всю жизнь. О войне вспоминать и говорить не любил, но, по словам жены, было тяжело. Увиденные горы трупов после артиллерийских атак снились годами. Он рассказал об ужасах войны в одноименной картине. Стало легче.

Учитель и ученик

- Расскажите о его жене, - просят экскурсанты.

Анастасия рассказывает, улыбается. Эта история любви необычная, как и вся жизнь художника.

Уже будучи взрослым, в 50-х, Поздеев учится в Школе рабочей молодежи, мы видим ее из окна автобуса на перекрестке Мира-Кирова. В школе преподает юная Валентина Крючкова. Она очень нравится Андрею, и однажды он преподносит девушке картину - крыши старого Красноярска на фоне весеннего неба с подписью: «Человеку с большой душой и милыми привычками от упрямого школяра, не знающего русской грамматики». Вручая подарок, Андрей говорит, что картина ему дорога и она хорошая. Затем происходит диалог, переходящий в предложение руки и сердца.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если вам так дорога эта работа, зачем вы мне ее дарите?

- А вы мне еще дороже, Валентина Михайловна.

- Знаете, Андрюша, вы мне тоже нравитесь…

- Ну вот, закончу десять классов и поженимся!

Так и вышло. Хрупкая, миниатюрная, но сильная духом Валентина разделила с ним всю жизнь: непростую, небогатую, долгие годы без официального признания, но в которой было много света и цвета, как в нем самом.

«Музой не была, варила ему картошку и кашу. Единственное, чего не делала, - денег у него не просила, сама зарабатывала».

Не была музой? Позвольте усомниться. Столько супружеских портретов мало кто создал. Друзья считали Валентину ангелом-хранителем художника, а Андрей Геннадьевич называл великолепной малышкой, и божим подарком. 42 года вместе.

На выставке

За историями о художнике полтора часа дороги пролетают незаметно. Мы в «Успенском». Здесь выставлено более 20 картин из серии «Калтат», посвященной Столбам - Кузьмичевая поляна, Калтат, скалы Такмакского района.

Художник очень любил эти места. В 60-70-е годы с Валентиной жили по целому лету в избушке на Кузьмичевой поляне. Природа, ее красота и хрупкость - отдельная история в творчестве.

Наши экскурсанты рассматривают картины, обращают внимание на цвета, мазки, шутят:

- Мы уже подготовленные приехали, после лекции в автобусе. Так что чувствуем себя знатоками творчества Андрея Геннадьевича.

- Как вы нам говорили? Просто смотрите на картину, и вы почувствуете настроение…

- Мне сегодня все очень понравилось, познавательно, интересно, - говорит Людмила Серкова. - Я зашла, и сразу для себя отметила глубину глаз Поздеева, и сразу все поняла, откуда все эти картины и почему они такие. А у меня дочь рисует, обязательно ей обо всем расскажу, передам свои впечатления. Большое вам спасибо!

Фото: Мария ЛЕНЦ

После выставки идем в кинозал, смотрим документальный фильм о художнике. Речь о его поздних произведениях, философских работах на библейские сюжеты - «Чаша», «Голгофа».

Разговоры за чаем

Чаепитие - традиция проекта «Поделись теплом». За выпечкой и сладостями знакомимся ближе.

От имени энергетиков группу по традиции приветствует заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова и делится производственными новостями:

- В районе, где вы живете, мощностями нашего предприятия замещены две малые неэффективные и неэкологичные котельные с низкими трубами. Теперь вас будет надежно обеспечивать теплом Красноярская ТЭЦ-3, самая молодая станция Сибирской генерирующей компании в краевом центре, с современным производственным и природоохранным оборудованием.

За разговорами время идет быстро, но мы не торопимся.

- Пироги очень вкусные, я сама стряпаю, могу оценить, - хвалит угощение Евдокия Антоновна Савченко.

Ветераны рассказывают о том, чем живет их Совет, о своих спортивных и творческих достижениях и, как нередко бывает на встречах со старожилами Красноярска, нас ждет сюрприз - интересная история.

- Мои родители часто отдыхали на реке Чулым с дядей Васей Назаровым, художником, - рассказывает Татьяна Константиновна Устюгова. - Мне было 10 лет, но я помню, как однажды с нами был и Андрей Геннадьевич, на берегу стояли палатки. Не остались в памяти детали, разговоры, но ощущения того, что рядом очень необычный человек, не такой, как все, сохранилось до сих пор.

После чая - подарки на память от энергетиков, яркие пледы.

- Тепло дома, на дачу отвезем, - решают ветераны, и все вместе, в сопровождении экскурсовода КИЦ «Успенский» отправляемся на прогулку знакомиться с монастырем. Многие здесь впервые. Потрясены историей этого места, его красотой и атмосферой. Искренне благодарят:

- Удивительный день сегодня, столько красоты вокруг, и осень, и художник, и храм.

- Отдельное спасибо вам за отношение, столько внимания и тепла давно не было.

Не пропустите!

Выставка пейзажных работ из серии «Калтат» в КИЦ «Успенский» будет работать до 11 ноября. Доехать можно на автобусе № 12, остановка «Переулок Послушников». Выставочный зал открыт с 10.00 до 19.00, вход свободный.

Выставка «Неизвестный Поздеев» в музейном центре «Площадь Мира», где представлены городские пейзажи художника, а также букеты и портреты работает до 8 декабря 2018 года. По выходным – бесплатные экскурсии при наличии билета в музей. Запись обязательна по телефону 212-45-97.

Еще больше фото на kp.ru.