«Фактов угрозы жизни не установлено»: ГУФСИН прокомментировал петицию о пытках в тюремной больнице

24 Окт. 10:22 2018-10-24T10:29:23+03:00

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Жительница Красноярска Елена Смирнова создала петицию в интернете. На специальном сайте, где можно обратиться за поддержкой к общественности и направить обращение на имя любого высокопоставленного чиновника, женщина рассказал поистине жуткую историю.

Женщина сообщила, что ее сын находится под следствием (правда, за что – не уточняет). Некоторое время назад он попал в Краевую туберкулезную больницу №1. Ее еще называют тюремной больницей. И там он подвергся издевательствам со стороны персонала и правоохранителей.

Вот что она пишет: «Моего сына держали в одиночной камере, прикованного к кровати наручниками, на протяжении пяти суток. Работники-осужденные пытали его удушьем, обливали кипятком, обжигали паяльником и, будто бы фашисты, вонзали иглы под ногти. Они, с подачи следователя, требовали от моего сына подписи показаний, необходимых именно следователю и оперативным работникам. Явка с повинной, которую мой сын написал за несколько дней до случившегося, была порвана оперативным работником в то время, пока моего сына зверски пытали».

При этом женщина ссылается на некоего сокамерника своего сына – он, якобы, видел, что к сыну не пускали адвоката, не отдавали писем и передач. Елена настаивает, что такой беспредел творится там всегда, а пыткам и унижениям подвергаются все заключенные.

«Я боюсь за жизнь своего сына, ведь ему угрожали расправой, иглами, которые были заражены СПИДом, насильственными действиями в отношении меня (его матери), его жены, детей и близких».

Краевой туберкулезный диспансер женщина называет одной из «самых страшных тюрем, существующих в России на нынешний день, где люди мрут пачками, будто бы мухи». И требует провести срочную проверку.

Петиция написана очень эмоционально. Женщину можно понять: она переживает за сына, который попал под следствие из-за проблем с законом. Пока нет решения суда, нельзя утверждать, виновен он или нет. Но что скажут те, кого женщина обвиняет?

В краевом ГУФСИНе уже прокомментировали эту историю. Сын Елены Смирновой действительно находился в Краевой туберкулезной больнице №1 с 24 сентября по 16 октября. Однако он не обращался с жалобами, что к нему применяется физическая сила – ни в диспансере, ни в СИЗО. Была проведена внутренняя служебная проверка проверка.

- Материалы с результатами проверки ГУФСИН направлены в органы следствия для дальнейшей правовой оценки в порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что на прошлой неделе в интернете появилась информация о том, что в исправительной колонии № 17 пытали заключенного. Мужчина был осужден на 16 лет судом города Грозного за терроризм, бандитизм и убийство полицейских. А сам он склонен к провокациям и сутяжничеству.