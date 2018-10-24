Машине – конец: под Красноярском медведь на части порвал «Ниву» охотников

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-24T08:43:11+03:00

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Насколько медведи бывают непредсказуемы, можно увидеть на видео, который сняли на прошлой неделе охотники под Красноярском, в лесах Березовского района. Хозяин тайги преподнес людям незабываемый сюрприз.

Медведь разорвал машину охотникам в Березовке.

Три товарища приехали в тайгу, чтобы поохотиться на кабана. Пока была дорога, ехали на «Ниве», потом оставили ее и отравились пешком. Бродили по осеннему лесу несколько часов – четыре или пять. А когда вернулись назад – обомлели: от автомобиля осталась груда металлолома. Так мог поработать только косолапый: выбил стекла, все сидения внутри переломал, порвал обшивку и выбросил наружу. Руль сломал. Как будто залез через заднее стекло в салон, а выбраться поначалу не смог, вот и топтал все, что было. Потом, когда выбрался, сплясал цыганочку на капоте и на крыше, в довесок сгрыз колеса и ушел восвояси.

На капоте мишка танцевал, не иначе - оставил свои следы. Фото: стоп-кадр видео

Голос за кадром комментирует:

- Вот это мы пришли... что он натворил... по капоту лазил, по крыше, в следах все... вот скотина... вот мой чехол от ружья, целый... по крыше нормально походил, а машине – конец...

Охотники, разумеется, разозлились. Предположили, что мишка был под два метра ростом и под два центнера весом. Что вызвало у него такую агрессию, непонятно. Возможно, был ранен и видел рядом со своими обидчиками какой-нибудь автомобиль, а тепер решил отыграться. Не зря же говорят, что медведи умные и злопамятные.

Сидения порваны, руль сломан. Фото: стоп-кадр видео

В общем, даже если пользователи соцсетей и шутят, что мишку надо «понять и простить», осторожность не помешает. Тем более, что этим летом хищники из Березовского района не раз приходили в окрестности Красноярска. А одного даже пришлось застрелить прямо на автобусной остановке.

Пользователи соцсетей умиляются мимишным мишкам, которые выпрашивают баранки и сгущенку у автомобилистов на дорогах в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском районах. Однако, многие хищники настолько осмелели, что не боятся даже грузовиков, смело перегораживают дорогу и требуют с камазистов «дань» в виде еды.