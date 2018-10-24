2018-10-24T08:24:56+03:00
Общество

В Красноярске выпал первый снег

А на загородных трассах у водителей на скользкой дороге большие проблемы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске выпал первый снегВ Красноярске выпал первый снегФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске выпал снег. Посчастливилось увидеть такую замечательную картину с утра тем, кто живет в Октябрьском районе. На окраинах, где нет такого количества стекла и бетона, как в центре города, всегда на несколько градусов прохладнее – вот и получился такой результат. Фотографиями восторженные красноярцы уже начали делиться в социальных сетях. Радуются снегу.

С высоты картина очень романтичная Фото: Мария ЛЕНЦ

С высоты картина очень романтичнаяФото: Мария ЛЕНЦ

А вот тем, кто выехал сегодня за город – не до веселья. Дорога – сплошное «зеркало», на трассах гололед. Того и гляди – занесет куда-нибудь. Тем, кто не успел еще «переобуть» свои машины (а такие есть каждый год, поверьте), крупно не повезло. Сотрудники дорожной полиции уже в полной готовности считать аварии. «В сторону Балахты много таких» - подписана фотография в соцсети. На ней в кювете тоскливо торчит автомобиль – вижно же, что этому водителю крупно не повезло. Автомастерские уже начали праздновать День жестянщика. Так что следует быть осторожными на дорогах.

Для водителей настало время повышенной боевой готовности Фото: Мария ЛЕНЦ

Для водителей настало время повышенной боевой готовностиФото: Мария ЛЕНЦ

Посмотрим, что обещают нам специалисты Гидрометцентра. Сегодня, в срезу, 24 октября, в Красноярске ожидается мокрый дождь, местами переходящий в снег. Температура воздуха +2 градуса. Ночью ожидается заморозок до -2 и снег.

А вот и результат лихачества на загородной трассе. Фото: "ЧП-Красноярск"

А вот и результат лихачества на загородной трассе. Фото: "ЧП-Красноярск"

А вот такой пейзаж увидели дачники в районе СФУ Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

А вот такой пейзаж увидели дачники в районе СФУФото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Заснеженная колея Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Заснеженная колеяФото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

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