Где находится ваша «корзина платежей»?

24 Окт. 09:36 2018-10-24T10:38:08+03:00

Можно копить горы квитанций и оплачивать их в разных местах, а можно подключить автоплатеж в Сбербанке и проблема будет только одна: чтобы на вашем счету была нужная сумма

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Какие бывают автоплатежи, почему они помогают экономить не только время, но и деньги – об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказал начальник отдела платежных сервисов Сбербанка Дмитрий Лукашов

- Какие автоплатежи наиболее популярны среди красноярцев и что делать тем, у кого до сих пор не подключена эта услуга?

- На первом месте по популярности – сотовая связь. Пополнение счета происходит автоматически, и вы всегда на связи. На втором месте – услуги ЖКХ. По коммунальным платежам Сбербанк – лидер, некоторые клиенты других банков оформляют нашу карту специально для того, чтобы платить за ЖКХ. У нас самая полная «корзина платежей»! То есть самый большой перечень поставщиков услуг и других компаний. А если нужной вам организации по каким-то причинам нет в списке, можно ввести реквизиты и заплатить. Кроме того, автоплатеж Сбербанка – это та услуга, благодаря которой все счета оплачиваются в срок и потому никаких пеней и штрафов не будет.

Комиссия за автоплатежи ниже, чем при оплате в банке: 0-1%, причем, многие жилищные и коммунальные организации комиссию берут на себя.

Подключить автоплатеж можно в личном кабинете или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Если вы не смогли это сделать самостоятельно, приходите в Сбербанк, вам помогут наши консультанты. И объяснят, как пользоваться этой услугой.

- Как работает автоплатеж, если суммы за квартиру, и особенно за свет, газ, телефон все время разные?

- Сумму начисления мы получаем у поставщика услуг и со счета клиента списывается ровно та сумма, которая начислена. Если сумма платежа постоянная, например, за детский сад, то можно установить платеж на фиксированную сумму.

- Иногда бывает, что деньги срочно нужны на другие нужды, могу ли я отменить автоплатеж и заплатить позже?

- За сутки до очередного автоплатежа вам придёт СМС с названием автоплатежа, суммой платежа, комиссией, датой исполнения и кодом отказа. Если вы не отвечаете, деньги спишутся со счета. Если вы хотите отменить автоплатеж, отправьте код отказа в ответном сообщении до конца дня. Автоплатежи можно редактировать самостоятельно: менять дату и периодичность, карту, с которой они списываются.

Бывает так, что в день автоплатежа на карте нет нужной суммы, тогда автоплатеж подождет, когда вы пополните карту и напомнит о себе на следующий день.

- Услуга автоплатеж экономит время и деньги, не нужно держать в памяти все платежи. Но, наверное, у нее все же есть недостатки?

- Недостаток один – нужно иметь нужную сумму на карте. И еще один нюанс: вся информация об исполненных автоплатежах сохраняется в Сбербанк Онлайн — в личном кабинете и мобильном приложении. Ее можно не только посмотреть, но и распечатать чек. Достоинств автоплатежей намного больше, именно поэтому за последний год количество автоплатежей выросло в два раза.

А сейчас за пользование этим сервисом еще можно и получить 35 тысяч рублей для оплаты за жилищно-коммунальные услуги в следующем году.

В банке проходит акция «Год без хлопот». Для участия в ней необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги на сумму не менее 500 рублей через Сбербанк любым удобным способом, зарегистрироваться на сайте банка или с помощью СМС-сообщения.

Семь победителей получат главные денежные призы в размере 35 тысяч рублей, а также будут определены 700 обладателей призов в размере 300 рублей на счет мобильного телефона.

С подробной информацией, а также полными правилами акции, можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».

- А можно сделать автоплатежи между родственниками

- Можно переводить деньги на карту другим людям, родственникам или друзьям. А можно даже самому себе! Многие так делают, чтобы накопить нужную сумму. Спектр автоплатежей очень широкий: можно платить взносы в пенсионные и благотворительные фонды, налоги, страховку. Особенно рекомендую автоплатеж на штрафы ГИБДД. Наша система мониторит штрафы каждые три дня, поэтому оповестит вас очень быстро, а, как известно, штраф, заплаченный в первые 20 дней после нарушения, взимается в размере 50%. Сами водители не всегда успевают за собой проследить, а Сбербанк легко сделает это.

- В нашей школе есть проект «Ладошки», дети рассчитываются за питание в школьной столовой, прикладывая к терминалу свою ладонь. Насколько популярна эта услуга?

- Пока в Красноярске только две таких школы, но по заявке образовательных учреждений мы можем это сделать. Суть в том, что родители пополняют счет, а у ребенка нет никаких карт, которые он может потерять, он «платит» ладошкой и родители видят, что и когда купил их ребенок.

- Давно не была в Сбербанке, наверное, благодаря интернет-банку и мобильному банку незачем ходить в офисы. Так ли это?

- Действительно, уже сейчас более 65% операций проходит через Сбербанк-онлайн. Но без офисов обойтись нельзя, они будут всегда. Есть операции, которые требуют личного присутствия. Например, получить новую банковскую карту, поменять пин-код, подписать документы и т.п.

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