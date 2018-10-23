Стандартная булка белого хлеба может стать дороже в среднем на 2 рубля

23 Окт. 12:34 2018-10-24T06:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Два крупнейших производителя хлебобулочных изделий в Красноярске, ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб», предупредили торговые сети, а значит, и потребителей, о предстоящем росте цены на хлеб. Новость не самая приятная, как ни крути. Особенно на фоне общего роста цен на продукты. В среднем производители хотят повысить стоимость буханки на 8 – 12 процентов. То есть, если булка белого стоила, скажем, 24 рубля, то будет стоить порядка 26. Кстати, подорожание не за горами, пообещали поднять стоимость уже в ноябре. Разбираемся, почему растет цена на хлеб и чем это обернется для красноярцев?

Цена хлеба

Начать, пожалуй, стоит с того, что урожай зерновых в этом году в Красноярском крае вырос на 7,6 процента – это официальные данные минсельхоза. Аграрии уже завершили страду, и чиновники рапортуют, что в этом году собрано 2,13 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность по краю составила 23,16 центнера с гектара (в прошлом году собирали 23,9 центнера с гектара). При этом засеяна была 921 тысяча гектаров – меньше, чем в прошлом году на 11,7 процента. Зерно в крае есть. По идее, и хлеб не должен расти в цене, раз житницы полны.

- Почему повышаете цену? – задаем логичный вопрос генеральному директору ООО «Дихлеб» Евгению Демидову.

- Потому что выросла цена на зерно, производители повышают. При этом качество хлебопекарного зерна и муки, которая потом из него получается, оставляет желать лучшего. На хлеб ведь идет не вся мука, только хлебопекарная. А значит, нам приходится нести дополнительные затраты, использовать при выпечке дополнительные ингредиенты для того, чтобы выдерживать качество хлеба на выходе. Гораздо легче работать на качественной муке, чем потом исправлять. Некоторые позиции становятся нерентабельными. Вы посмотрите: в сетях можно найти хлеб за 14 рублей при цене за муку в 17 рублей за килограмм, за тонну пшеничной муки высшего сорта – 17 тысяч рублей. При этом растут цены на бензин, а рубль переживает девальвацию. Мы крупные сети уведомили о повышении еще в августе, когда цены на ГСМ резко выросли. Так вот, 8-12 процентов – это минимум, потому что с августа цены на топливо еще поднялись, на 10 процентов. Думаю, повысим цену с ноября.

Кто же виноват? Неужто производители, которые на пустом месте ломят цены? Оказалось, не совсем так.

- Красноярский край увеличил экспорт зерновых, - говорит независимый продовольственный эксперт Дмитрий Полуянов. – Это, безусловно, хорошо для производителей, ведь на внешнем рынке они зерно продают за валюту и по более выгодной для себя цене. Однако при таких условиях продавать своим по той цене, которая у нас есть на рынке, становится невыгодно. Продавать сейчас за границу с учетом текущего курса валют – выгоднее. Для того чтобы экономика сложилась, цена на внутреннем рынке «подтягивается» к цене на внешнем.

Кроме того, урожай хороший не во всех регионах страны, в европейской части России неурожай. Производители из других регионов скупают зерно в крае – тоже по более выгодной для хлеборобов цене. Вот и причина роста стоимости булки.

«Сетям повышение цены невыгодно»

Расклад, прямо скажем, не в пользу покупателя, потому что платить придется больше.

- Не думаю, что цены вырастут катастрофически, - прогнозирует Дмитрий Полуянов, - полагаю, речь идет о подъеме цены в среднем на 10 процентов. Подорожает при этом абсолютно вся продукция, в которой содержится мука: кондитерские изделия, вафли и печенья, макароны.

При этом конечному продавцу повышение цены в целом невыгодно. Доходы у красноярцев не растут (у отдельных групп вообще снижаются), покупатели начинают в таких условиях отказываться от некоторых привычных товаров.

- От хлеба и хлебобулочных изделий, конечно, отказываются в последнюю очередь, - поясняет Дмитрий Полуянов, - потому что «дешевые» калории в последнее время становятся популярнее. Это из физиологии: человеку, чтобы работать, необходимо быть сытым. И люди начинают все есть с хлебом. Повышение цены на хлебобулочные, доля которых в продуктовой корзине высока, приводит к тому, что покупатели больше денег тратить не начинают, а в дальнейшем – вообще отказываются от каких-то позиций.

Обсудим тему на радио «Комсомольская правда» - Красноярск – 107,1 FM, сегодня, 23 октября, в 17.00. Тел.: 8(391) 228-08-09.