Где работает лучший дворник Октябрьского района?

23 Окт. 08:07 2018-10-23T09:40:08+03:00

Ответ на этот и многие другие вопросы знают специалисты управляющей компании «ЮСТАС», которая работает на сложном жилищно-коммунальном рынке уже 12 лет

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Зона ответственности УК «ЮСТАС» - 79 домов в Ветлужанке, в основном, построенных в 80-х годах прошлого века. Позади – огромный опыт, впереди – новые задачи, которые мы обсудили во время жилищно-коммунального марафона с ведущими специалистами компании. Кстати, многие сотрудники и в их числе генеральный директор, живут в домах, которые сами же и обслуживают, и потому знают ситуацию со всех сторон.

- В стране и в городе грядет мусорная реформа, что изменится для жителей?

Елена Халчеева, руководитель инженерного отдела:

- Уже известен региональный оператор, будем выяснять все нюансы и заключать с ним договор. В любом случае, мы работаем только в интересах собственников. Для некоторых домов, по просьбам жителей, мы сделали закрытые мусорные площадки, которые открываются чипом, - посторонние не смогут ими пользоваться. В целом, для жителей ничего не изменится, а тариф вырастет. Этот негатив ляжет на сотрудников управляющих компаний, хотя мы эти деньги будем только собирать и перечислять на счет регионального оператора.

Ирина Тадеуш, начальник отдела регистрационного учета и работы с населением:

Кроме того, со следующего года увеличится тариф на холодную и горячую воду на 4 и 3 рубля соответственно. Он вырос с октября этого года, но пока расходы взял на себя город. А с января 2019 года жители будут платить сами.

Ольга Веженкова, генеральный директор:

- Кстати, тарифы для ресурсоснабжающих организаций увеличиваются регулярно, а на обслуживание и текущий ремонт не повышались с 2011 года. А цены за это время выросли, в среднем, в два раза

- Хотим установить шлагбаум во дворе на Гусарова, 25. Что нам делать?

Ольга Веженкова, генеральный директор:

- На любой вид работ нужно решение собственников, поэтому сначала необходимо провести собрание. Если средств у дома недостаточно, мы идем на то, чтобы предоставить рассрочку на 2-3 года.

- Как бы вы оценили платежную дисциплину жителей Ветлужанки?

Ксения Эллерт, начальник юридического отдела:

- Нам хочется работать хорошо, но платежеспособность населения снижается. Буквально 2-3 года назад платили около 97-98% жителей, сейчас только 86%. Нам приходится обращаться в суды. Хотя на самом деле, в таких случаях должникам нужно договариваться с управляющей компанией. Мы готовы предоставить рассрочку, мы готовы искать любые варианты решения проблемы.

Ирина Тадеуш, начальник отдела регистрационного учета и работы с населением:

- Мы даже предлагаем поработать у нас дворниками и уборщиками в счет погашения долга.

- В вашей компании есть вакансии?

Ольга Веженкова, генеральный директор:

- Основной костяк есть, причем, это люди с опытом работы в сфере ЖКХ 20-25 лет. Но приток новых сотрудников очень нужен, не хватает слесарей. Кстати, в нашей компании работает лучший дворник Красноярска, Пушков Вячеслав, победитель районного конкурса.

- В этом году на ЖКХ-марафоне обсуждаем, как дом может зарабатывать. У вас есть свой ответ на этот вопрос?

Ольга Веженкова, генеральный директор:

- Скорей, не зарабатывать, а экономить. Наша компания приняла участие в муниципальных программах, с помощью которых без дополнительной финансовой нагрузки для жителей во всех домах были установлены общедомовые приборы учета тепла. В итоге начисление за отопление снизилось в среднем на 30%. Мы делаем перерасчет, либо возвращаем деньги, либо предлагаем жителям на эти деньги провести в доме какие-то работы.

- Я хочу выразить благодарность нашей управляющей компании от имени жильцов дома на улице Словцова, 8. Два года назад сделали прекрасный ремонт, в этом году благоустроили двор. Спасибо!

Елена Халчеева:

- Этим летом мы установили в наших дворах 62 позиции малых архитектурных форм: качели, песочницы, скамейки и т.д. Это немало! И приятно слышать, когда за нашу работу говорят спасибо.

Ольга Веженкова, генеральный директор:

- Мы всегда открыты для общения с жителями, каждый четверг ведем прием по предварительной записи, чтобы успеть подготовиться и не просто поговорить, а предложить варианты решения проблемы. И если приходят люди, чтобы просто сказать спасибо, это для нас высшая оценка работы.