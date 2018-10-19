2018-10-22T06:40:36+03:00
Общество

Пранкеры Вован и Лексус заставили красноярского чиновника извиниться перед обманутыми дольщиками

Он пообещал, что сделает это
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пранкеры Вован и Лексус заставили красноярского чиновника извиниться перед обманутыми дольщиками. Фото страницы "Пранкер Вован" ВКонтактеПранкеры Вован и Лексус заставили красноярского чиновника извиниться перед обманутыми дольщиками. Фото страницы "Пранкер Вован" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Известные своими скандальными телефонными розыгрышами пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) добрались до красноярского чиновника. Того самого заместителя министра строительства Евгения Ганчукова, который на днях имел нелицеприятный разговор с обманутыми строительной компанией «Реставрацией" дольщиками .

Напомним, что в понедельник Ганчуков заявил: «А вы что хотите, чтобы мы за вас отжимались? Ребята, так не бывает. Включите голову!» Предложил обманутым дольщикам скинуться по 200 тысяч и самим достраивать дом.

Каким образом пранкеры достали телефон Евгения Ганчукова, история умалчивает. Один из них представился крупным федеральным чиновником и попросили объясниться, что же произошло в Красноярске.

Дом на Ленинградской, 1 и Евгений Ганчуков. Фото: Мария ЛЕНЦ и соцсети

Дом на Ленинградской, 1 и Евгений Ганчуков. Фото: Мария ЛЕНЦ и соцсети

Замминистра начал с того, что обвинил группу дольщиков и журналистов одной из местных телекомпаний, «СТС-Прима», в провокации. Рассказал, что предложил обманутым людям простое решение – скинуться и достроить свой дом самостоятельно. Если нет денег – пусть продадут что-нибудь. И заявил, что дольщики сами принципиально не ходят искать деньги и решать сами свои проблемы.

Евгений Ганчуков считает, что вся эта провокация против него была специально срежиссирована. А телекомпания и «некая политическая группировка с дольщиками и всякими палатками» финансируется откуда-то из Москвы.

- Я вас сейчас слушаю, вы такую чушь сейчас несете, - неожиданно заявляет собеседник из столицы, который еще пару минут назад во всем соглашался с Евгением Ганчуковым. А теперь начал его стыдить за некорректное поведение и напомнил ему историю саратовской чиновницы. После этого замминистра согласился, что был неправ, что уже «внес коррективы в свое поведение». И пообещал извиниться перед обманутыми дольщиками.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей
В Красноярске закрывают Сибирский региональный центр МЧС
Букеты, открытки, портреты: как будут поздравлять красноярских мам их дети?
Бывший муж подозреваемой в разврате учительницы из Канска пытается забрать детей через суд
На Октябрьском мосту будут штрафовать за движение по выделенной для автобусов полосе
В Красноярске подорожает хлеб?
В красноярских поликлиниках открылись кабинеты для пациентов 60+
В Красноярском крае построят самый северный мост через Енисей
В Красноярском крае подорожали образовательные услуги
В Красноярске открылась выставка наперстков
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Красноярском крае ожидается снег и гололед, возможны ограничения на дорогах
В Красноярске продают муниципальную собственность: на торги выставлено шесть нежилых помещений
Зима в Красноярске пройдет под «черным небом» - таков прогноз ученых
В Красноярск привезли останки солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Красноярске на Ленина поймали и оштрафовали граффитиста
Полицейские поймали пьяного маршрутчика, возившего пассажиров из аэропорта в Красноярск
«Он скулил и плакал»: полицейские вытащили из ледяной воды погибавшего пса
Жителя Сосновоборска отдадут под суд за избиение полицейского
В Красноярском крае вымогателям, избившим бизнесмена битой, приговорили к условному наказанию