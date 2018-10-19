Пранкеры Вован и Лексус заставили красноярского чиновника извиниться перед обманутыми дольщиками

19 Окт. 19:38 2018-10-22T06:40:36+03:00

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Известные своими скандальными телефонными розыгрышами пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) добрались до красноярского чиновника. Того самого заместителя министра строительства Евгения Ганчукова, который на днях имел нелицеприятный разговор с обманутыми строительной компанией «Реставрацией" дольщиками .

Напомним, что в понедельник Ганчуков заявил: «А вы что хотите, чтобы мы за вас отжимались? Ребята, так не бывает. Включите голову!» Предложил обманутым дольщикам скинуться по 200 тысяч и самим достраивать дом.

Каким образом пранкеры достали телефон Евгения Ганчукова, история умалчивает. Один из них представился крупным федеральным чиновником и попросили объясниться, что же произошло в Красноярске.

Дом на Ленинградской, 1 и Евгений Ганчуков. Фото: Мария ЛЕНЦ и соцсети

Замминистра начал с того, что обвинил группу дольщиков и журналистов одной из местных телекомпаний, «СТС-Прима», в провокации. Рассказал, что предложил обманутым людям простое решение – скинуться и достроить свой дом самостоятельно. Если нет денег – пусть продадут что-нибудь. И заявил, что дольщики сами принципиально не ходят искать деньги и решать сами свои проблемы.

Евгений Ганчуков считает, что вся эта провокация против него была специально срежиссирована. А телекомпания и «некая политическая группировка с дольщиками и всякими палатками» финансируется откуда-то из Москвы.

- Я вас сейчас слушаю, вы такую чушь сейчас несете, - неожиданно заявляет собеседник из столицы, который еще пару минут назад во всем соглашался с Евгением Ганчуковым. А теперь начал его стыдить за некорректное поведение и напомнил ему историю саратовской чиновницы. После этого замминистра согласился, что был неправ, что уже «внес коррективы в свое поведение». И пообещал извиниться перед обманутыми дольщиками.