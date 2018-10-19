Социальная кампания «Навстречу безопасности» покоряет Сибирь

19 Окт. 17:50 2018-10-19T17:54:01+03:00

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В Сибири в рамках федеральной программы по безопасности дорожного движения проводится широкомасштабная социальная кампания «Навстречу безопасности». В этом году она охватила три региона России - Красноярский край, Омскую область и Алтайский край. Команда опытных тренеров посетила Сибирь, где провела большую информационно-просветительскую работу и встретилась с тысячами участников дорожного движения всех возрастов.

Пришло время подвести итоги. 18 октября в пресс-центре «Комсомольской правды» в Красноярске прошел телемост, соединивший Красноярск, Барнаул, Омск и Москву, на котором присутствовали представители ГИБДД, образовательной сферы, общественники и представители власти.

Сначала несколько слов о самой акции. В этом году она прошла в третий раз при поддержке ГУ ГИБДД МВД России. Непосредственным исполнителем проекта выступает экспертный центр «Движение без опасности». Мобильная команда экспертов передвигается по регионам на автомобилях, которые укомплектованы всем необходимым оборудованием и полезных устройств. Команда посещает детские оздоровительные лагеря, перинатальные центры, различные образовательные учреждения. На месте разворачиваются обучающие площадки, на которых дети с помощью интерактива погружаются в ситуативные игры, примеряют на себе различные роли – пешехода, велосипедиста, пассажира автомобиля. В учебный процесс вовлекаются и родители – водители.

- Мы используем любую возможность, чтобы напомнить детям о правилах безопасного поведения на дорогах, - пояснила Татьяна Гридасова, начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края. – Такая акция в летний период очень важна. Это не просто лекции и беседы, это модель на практике, которую можно примерить на себе. Она очень впечатлила детей. И конечно, это ценно для нас - педагогов и воспитателей. Методики проведения такого рода мероприятий мы будем тиражировать на весь Красноярский край.

Высоко оценил кампанию «Навстречу безопасности» мастер спорта по автомобильному спорту Александр Пономарев:

- Формирование культуры поведения на дороге происходит внутри семьи. Родители не должны сваливать ответственность на какие-либо службы, а своим собственным поведением показывать, что можно делать, а что нельзя. Такой масштабной работы в этом плане, как сейчас, никогда раньше не было.

Алексей Членов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, назвал акцию настоящим праздником безопасности дорожного движения. Программа получилась яркая, насыщенная и позитивная – для всех участников. В том числе для водителей, от которых во многом зависит безопасность наших детей.

Акция широко освещалась через соцсети и СМИ. Помощь оказывали местные органы власти. Благодаря такому охвату результат получился положительным.

За время проведения акции ситуация на дорогах улучшилась. Исследования отражают показатели января и сентября 2018 года. В Алтайском крае снижение ДТП с участием детей составило 9,5 %. Количество раненых в результате ДТП детей – сократилось на 7,7 %, погибших – на 9,4%. Сократилось количество обгонов с выездом на полосу встречного движения, больше водителей стали соблюдать скоростной режим. Увеличилось и количество родителей, которые используют водительское кресло.

В Красноярском крае число ДТП снизилось на 7%, погибших – на 9,4%. Хорошие результаты по скоростному режиму и количествам обгонов. Увеличилась доля тех, кто использует ремни безопасности на пассажирском сидении. Родители все чаще стали покупать детям одежду со светоотражающими элементами.

При этом эксперты отмечают, что к сожалению, в Омской области изменения есть, но их не так много, как хотелось бы. Наблюдается небольшой рост числа ДТП – на 0,2% и увеличение количества погибших – на 4%.

Участники круглого стола подчеркнули плюсы программы в этом году, и отметили задачи, которые нужно проработать и решить в следующем году. Кампания будет проводиться в дальневосточных регионах. А там доля праворульных автомобилей составляет от 60 до 80 %, в связи с чем водители испытывают определенные трудности. Помочь им в этом, обучить – вот первая задача. И вторая задача – уделить внимание мотоциклам, для них также нужно разработать обучающий алгоритм.

Участники телемоста поблагодарили друг друга за работу. На прощание Вадим Мельников, директор экспертного центра «Движение без опасности», напомнил, что организаторы акции всегда открыты для сотрудничества.