Елена Мироненко: «Я больше не министр, и это неожиданная для меня новость»

22 Окт. 14:02 2018-10-22T12:19:49+03:00

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В правительстве Красноярского края произошли существенные изменения. И губернатор региона Александр Усс представил 22 октября новый состав правительства, дав при этом понять: изменения в структурах власти назревали давно.

- Мы говорили, что Красноярский край необходимо сделать более интересным и привлекательным как для зарубежных туристов, так и для россиян. И после Универсиады мы должны конвертировать ее последствия в соответствующие экономические результаты, — обозначил свою позицию по поводу преобразований Александр Усс.

Ключевой пост замгубернатора занял Андрей Недосеков, который теперь отвечает за взаимодействие с федеральными органами власти.

- Долгое время он был заместителем министра транспорта. Это даст нам возможность, в том числе опираясь на его управленческий опыт, решить многие принципиальные вопросы, - прокомментировал назначение Александр Усс.

Попрощались в правительстве сразу с двумя министрами, и для некоторых из них, прямо скажем, отставка стала сюрпризом. Например, для возглавлявшей минкультуры Елены Мироненко. Несмотря на то, что слухи о ее уходе ходили давно, сама Мироненко в них не верила.

- Признаюсь, с одной стороны, – это немного неожиданная для меня новость, с другой, - я оптимист и верю, что все к лучшему, - заявила Мироненко.

На ее место назначен Аркадий Зинов, до этого возглавлявший Красноярский хореографический колледж.

- Сейчас необходимо проанализировать все направления деятельности министерства, - рассказал о своих планах на новом посту Зинов. - Думаю, что мои предшественники сделали очень много интересного для региональной культуры. Главная задача, которую я ставлю перед собой, – поиск баланса между уже созданным и новым.

Приставка «экс» теперь относится и к Галине Пашиновой, которая в крае занималась социальной политикой. Пашинову, к слову, неоднократно критиковали за громкие скандалы в пансионатах для пожилых людей, где погибали старики и происходили пожары. На ее место назначена Ирина Пастухова, ранее занимавшая пост первого зама министра финансов. В краевом правительстве Пастухова работает уже 20 лет.

- Я знакома и с государственной программой соцполитики, и с законодательной базой края, и с федеральной законодательной базой, принимала непосредственное участие вместе с министерством соцполиткии в разработке стандартов оказания услуг, - заявила Пастухова о своей готовности занять пост.

А вот Анатолий Цыкалов, ранее занимавшийся вопросами промышленности, энергетики и ЖКХ, пошел на повышение. Теперь он зампредседателя правительства и заниматься будет вопросами развития Севера. Портфель министра получил бывший заместитель Цыкалова - Евгений Афанасьев.

Однако это еще не все изменения. Уплотнился портфель министра экономики – теперь он будет отвечать не только за экономику, но и за региональное развитие. Министерство экономики и регионального развития после преобразование возглавит депутат Заксобрания Егор Васильев.

- Это не просто терминологическое изменение – это необходимость сосредоточиться в рамках работы министерства и правительства в целом на вопросах развития территории, – объяснил решение о переименовании министерства Александр Усс.

Также известно, что Агентство информатизации и связи будет преобразовано в министерство цифрового развития и связи. Его возглавит Николай Распопин. Кроме этого, в крае создано Агентство по туризму.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД». Он уже прокомментировал новость:

- По-старому — это вице-президент РЖД, по-новому — заместитель генерального директора. Я дал свое согласие. Буду заниматься тем, чем занимался раньше (Зимин много лет проработал в структурах РЖД – прим.) и о чем всегда мечтал, — развитием Транссиба, курировать вопрос строительства железной дороги Курагино — Кызыл.