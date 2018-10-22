2018-10-22T16:52:41+03:00
Политика

В Красноярском крае появилось новое министерство и агентство по туризму

Кадровые перестановки мотивированы давно назревшей необходимостью
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
ПреобразованияПреобразованияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал рокировках в правительстве региона. Помимо того, что своих должностей лишились два министра, проведены и другие структурные преобразования. К примеру, уплотнился портфель министра экономики – теперь он будет отвечать не только за экономику, но и за региональное развитие. Министерство экономики и регионального развития после преобразование возглавит депутат Заксобрания Егор Васильев.

Также известно, что Агентство информатизации и связи будет преобразовано в министерство цифрового развития и связи. Его возглавит Николай Распопин. Кроме этого, в крае создано Агентство по туризму. Сам губернатор уже пояснил преобразования давно назревшей необходимостью.

- Мы говорили, что Красноярский край необходимо сделать более интересным и привлекательным как для зарубежных туристов, так и для россиян. И после Универсиады мы должны конвертировать ее последствия в соответствующие экономические результаты, — отметил Александр Усс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Красноярского края отправил в отставку министров культуры и соцполитики

Представлен новый министр культуры края (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей