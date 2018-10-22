В Красноярском крае появилось новое министерство и агентство по туризму

22 Окт. 08:24 2018-10-22T16:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал рокировках в правительстве региона. Помимо того, что своих должностей лишились два министра, проведены и другие структурные преобразования. К примеру, уплотнился портфель министра экономики – теперь он будет отвечать не только за экономику, но и за региональное развитие. Министерство экономики и регионального развития после преобразование возглавит депутат Заксобрания Егор Васильев.

Также известно, что Агентство информатизации и связи будет преобразовано в министерство цифрового развития и связи. Его возглавит Николай Распопин. Кроме этого, в крае создано Агентство по туризму. Сам губернатор уже пояснил преобразования давно назревшей необходимостью.

- Мы говорили, что Красноярский край необходимо сделать более интересным и привлекательным как для зарубежных туристов, так и для россиян. И после Универсиады мы должны конвертировать ее последствия в соответствующие экономические результаты, — отметил Александр Усс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Красноярского края отправил в отставку министров культуры и соцполитики

Представлен новый министр культуры края (подробности).