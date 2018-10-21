Похолодание с дождями и снегом накроет Красноярск

21 Окт. 05:40 2018-10-21T05:37:33+03:00

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В Красноярск идет похолодание с дождями и снегом. Погода испортится уже во вторник , 23 октября, прогнозируют синоптики красноярского гидрометцентра. В последующие дни погода тоже не будет радовать.

Сегодня, в воскресенье, столбики термометров еще поднимутся до отметки плюс 8. Будет облачно с прояснениями. Возможен дождь.

С самого утра город окутан густым туманом. Кстати, есть такая примета: если он не рассеялся после восхода, жди ухудшения погоды. Но не сразу. Завтра она будет примерно такой же. Плюс 8, облачность.

А вот во вторник станет значительно прохладнее. Днем только плюс 4. Зарядят дожди. В среду похолодает до плюс 3. Обещают уже дождь со снегом.

В четверг и пятницу будет немного теплее – плюс 6-7, с дождями. А в субботу к нам снова нагрянет тепло. До плюс 10 градусов. Но осадки, увы, не прекратятся.