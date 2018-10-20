Бразилец-старовер получил паспорт и сразу женился в Красноярске

20 Окт. 16:20 2018-10-22T10:45:09+03:00

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Не у каждого так круто за считанные дни может переворачиваться жизнь. Два десятка лет - в тайге, с редкими выездами в районный центр, чтобы продать добытые грибы, ягоды, рыбу. И вдруг, - задержание, угроза депортации, миллионный Красноярск, а за этим – ЗАГС, столица – Москва! И это еще не конец приключений, хоть и вынужденных.

Ханофер Ефимофф, старовер, проживший 20 лет в сибирской тайге, уроженец Бразилии, оформил заграничный паспорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/674214" frameborder="0"></iframe> Бразилец-старовец и его супруга официально поженились в одном из ЗАГСов Красноярска.

И официально женился на Антониде, которая последовала за попавшим беду мужем сначала в Красноярск, а потом и в столицу. Но обо всем по порядку.

Напомним, Ханофер родился в Бразилии, его мать – русская, отец – иностранец. Он попал в Россию вместе с матерью-староверкой, когда ему было 12 лет. Здесь женился на девушке из соседней деревни, Антониде, у них родились трое детей. Все это время в России Ханофер жил без документов, - чтобы оформить паспорт, надо пройти слишком большой путь. Может, не чувствовал в этом необходимости, да и считал, - кому он нужен, тихо-мирно живущий на краю земли (село Чулково, север Красноярского края, - прим. Ред) промышляющий охотой, рыбалкой, лишь несколько раз в год выезжающий в районный центр, Туруханск? Но судьба преподнесла сюрприз. Во время рейда «путина», когда ловят браконьеров, Ханофера задержали инспекторы Росрыболовства. В его лодке нашли пять стерлядок. И выяснили, что попавшийся с рыбой еще и не имеет документов. Эту информацию передали в районную миграционную службу, и – завертелось. Районный суд постановил депортировать нелегала из страны на родину. Дальнейшее известно: после того, как история Ханофера прогремела на всю страну, к делу подключились журналисты и правозащитники. Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов помог обжаловать решение в краевом суде (успешно) и направил Ханофера в столицу.

Вся семья счастлива, осталось дело за малым - оформить все документы. Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю

- Мы в Москве две ночи ночевали. В первый день приехали в посольство, нам сказали, что надо подтверждение получить из Бразилии. А на второй день приехали – Ханоферу уже выдали бразильский паспорт, - рассказывает Антонида.

Антонида с Ханофером вернулись в Красноярск, и...

«Уважаемые Ханофер и Антонина. Сегодня, 20 октября 2018 года ваш брак официально признан государством и зарегистрирован. Отныне вы – законные супруги, муж и жена», - прозвучало в одном из загсов города.

Зачем это было нужно? Друг для друга Антонида и Ханофер – и так законные супруги, они венчались в церкви. Но официально признанный брак поможет в дальнейшем оформлении документов, - это очень важно.

- А во время регистрации мы особо-то не волновались, - говорит Антонида. - Мы знали, что все будет хорошо. Теперь хотим поскорее домой. Сегодня мама моя звонила, говорит: «Давайте скорее, мы соскучились, ждем вас». Она все это время смотрит за нашим домомо, огородом, скотиной. Спасибо ей за выручку.

Что дальше?

Антонида будет менять свой паспорт, она решила взять фамилию мужа, - Ефимофф ди Кейрос (была Москвичева). А Ханоферу российские документы еще предстоит оформлять.

- Сейчас ему надо оформить вид на жительство. Он поедет в миграционную службу. Потом и российский паспорт ему выдадут. И ребятишкам свидетельства о рождении оформим. Спасибо всем, кто нам помогает!

Благодарим за предоставленные фото и видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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