В Красноярске 15 тысяч собственников жилья получат требование погасить долги по ЖКУ

20 Окт. 06:00 2018-10-20T06:03:46+03:00

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В скором времени 15 тысяч собственников жилья в Красноярске получат предупреждение о том, что с них будут в принудительном порядке взыскивать долги по услугам ЖКХ. Это чтобы не удивлялись, когда у них на пороге появятся судебные приставы.

К таким мерам собирается прибегнуть самая крупная управляющая компания города – «Жилищные системы Красноярска» (ранее – «ЖилФонд»). Терпение у коммунальщиков железное, но всему приходит конец, тем более, когда общая сумма задолженности за услуги – сотни миллионов рублей.

Должником может стать любой собственник жилья, который более 2-х месяцев не заплатил за квартиру и накопил более 5 тысяч рублей. Получил уведомление – у него есть две недели добровольно рассчитаться. Не успел или не захотел – в суд, затем за дело возьмутся судебные приставы.

В УК рассказывают, что неплательщикам по многу раз предлагали решить проблему мирным путем, без суда. Можно ведь реструктуризировать долг, составить индивидуальный график рассрочки платежей. Однако должники попросту игнорируют «мирную инициативу».

- Зачастую, когда специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью прекращают систематические обзвоны и письменные уведомления, должники начинают думать, что от них, попросту говоря, отстали и, конечно же, даже не думают о погашении долгов за ЖКУ. Это ошибочное мнение. Ни один долг не будет забыт, так как по закону все потребленные ресурсы и услуги собственниками жилья должны быть оплачены. По каждой задолженности, которая не оплачена добровольно, мы обращаемся в суд для принудительного взыскания, – отмечает Дмитрий Новиков, начальник управления по работе с дебиторской задолженностью.

КОНКРЕТНО

Как УК работает с должниками.

1 этап – напоминание. Должникам по телефону, либо письменным уведомлением сообщают, что необходимо погасить задолженность.

2 этап – предупреждение. Должнику вручается досудебная претензия о необходимости погашения задолженности, в противном случае УК подает исковое заявление в суд.

3 этап – суд.

4 этап – взыскание долга. За дело принимаются судебные приставы. Они списывают деньги со счетов должника, арестовывают имущество.

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Схема такая: приехали приставы к тому месту, где должник паркует свою иномарку – у дома или офиса. Погрузили машину на автоэвакуатор, увезли на штрафстоянку, подождали немного – и вот уже долг погашен (подробнее)