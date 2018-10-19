Как организована безопасность в красноярских школах, садиках и техникумах

19 Окт. 08:02 2018-10-19T08:26:38+03:00

Везде есть охранники, рамки, замки. Но гарантирует ли это безопасность? Фото: Олег ЗОЛОТО

Произошедшая в Керчи трагедия снова заставила задуматься о безопасности в учебных заведениях

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С одного раза на этот вопрос, безусловно, не ответишь, все проблемы не решишь. Но говорить об этом нужно. В том числе – и в Красноярске. Попробуем найти ответы на 4 самых важных, на наш взгляд, сейчас вопроса.

1. Как организована система безопасности в вузах, колледжах, школах и детских садах Красноярского края?

Лариса Климова, начальник отдела ресурсного обеспечения минобразования края:

- Вопрос антитеррористической безопасности очень острый, и мы всегда уделяем ему отдельное внимание. Поэтому система безопасности в учебных заведениях в нашем регионе организована на высоком уровне. Например, при приемке учреждений к началу учебного года у нас проверяются все системы безопасности: ограждения, системы видеонаблюдения и хранения информации, всегда в комиссиях представители силовых структур. В связи с трагедией в Керчи, безусловно, меры безопасности усилены: идет дополнительные проверки, инструктажи и уроки безопасности.

2. В некоторых учебных заведениях охранники ЧОПов, в других – вахтеры и «тревожная» кнопка – от чего зависит та или иная система безопасности?

Лариса Климова:

- В 2017 году правительство России приняло постановление, которое делит на категории здания, в которых расположены учебные заведения. Это относится и к вузам, и к детсадам. Категория зависит от количества детей в учебном заведении. Всего их три: заведения третьей категории – те, где количество детей до 50 человек, второй – от 100 до 500, первой – свыше 500. Например, в учреждениях первой категории в обязательном порядке должен сидеть охранник ЧОПа или Нацгвардии, должно быть внутреннее и внешнее видеонаблюдение, ограждения. В учреждениях третьей категории допускается охрана вахтером. В крупных школах и техникумах у нас есть металлоискатели.

3. Может ли представитель охраны предотвратить проникновение в помещение посторонних людей и пронос ими опасных предметов?

Олеся Федорова, топ-менежер компании «АНБ Девелопмент групп»:

- Он не только может, он обязан предотвратить проникновение посторонних лиц в помещение школы. Это прописывается в договоре, в требованиях, которые предъявляет заказчик – школа, техникум или вуз. Когда учебное заведение заключает с охранной компанией договор на обслуживание, сразу устанавливается «тревожная» кнопка. В любой нестандартной ситуации, если она выходит из-под контроля, сотрудник охраны должен вызвать «тревожной кнопкой» полицию.

Сотрудник охраны имеет право применить силу и остановить постороннего человека, если тот ведет себя вызывающе, агрессивно, пытается прорваться мимо вахты внутрь помещения и в открытую угрожает безопасности детей и педагогов.

Допустим, посетитель пришел по приглашению, но с сумкой. Сотрудник охраны имеет право попросить, чтобы ему показали содержимое сумки. Сумка – личная собственность, самостоятельно обыскивать ее сотрудник охраны не имеет права. Но если посетитель отказывается – вызвать полицейских, чтобы они ее досмотрели.

4. Как осуществляется охрана крупнейшего вуза Красноярска – СФУ, в котором учится более 31 тысячи студентов и работает около 10 тысяч сотрудников и преподавателей?

Ярослава Жигалова, пресс-секретарь Сибирского федерального университета:

- У нас создана собственная патрульно-диспетчерская служба. Это сотрудники университета, у них есть квалификация, которая позволяет осуществлять охранную деятельность. У нас много лет установлена пропускная система. В последние пару лет она стала еще более жесткой в связи с событиями, которые происходят в России.

Все, кто проходит в здания учебных корпусов, у них есть пропуск либо другой соответствующий документ (например, аккредитация на то или иное мероприятие, которое проводится в стенах СФУ). У сотрудников патрульной службы в регламенте есть полномочия попросить любого показать сумку, если она покажется им подозрительной. Если человек отказывается – можно вызвать полицию. Также сотрудники службы могут досмотреть посетителей с помощью металлоискателей.

Подобным образом организована служба охраны и в других вузах Красноярска.

Безусловно, это только начало большой темы про безопасность учебных заведений. Естественно, специалисты отвечают то, что должны: все организовано на высшем уровне, так, как положено. И в большей части так и есть. Но открытым остается другой большой вопрос: что вообще важнее? Рамки, металлоискатели, охрана? Или внимание к детям, к семьям, к их внутреннему состоянию?

Мы продолжим тему в следующих номерах «КП». Вас, дорогие читатели, просим присоединиться к разговору. Звоните в редакцию: (391) 206-96-52. Принимается все: и просто мнения по вопросам безопасности, и конкретные примеры: где что-то плохо, или, напротив, очень хорошо. Ждем ваших сообщений!

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