Не пропустите крутой розыгрыш в ТРЦ «Планета»!

19 Окт. 07:12 2018-10-19T08:01:32+03:00

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В ТРЦ «Планета» стартовала грандиозная акция «Обменять чек на авто легко», в рамках которой участники могут выиграть 25 ценных подарков и побороться за главный приз - автомобиль Nissan Almera!

Осенью поднять настроение помогут яркие краски и крутые подарки! Поэтому ТРЦ «Планета» с 24 сентября по 10 ноября разыгрывает внушительный подарок – автомобиль! А еще не менее приятные призы: подарочные карты номиналом 10 000 и 15 000 рублей на шопинг, ТВ плазмы Samsung, кофемашины и многое другое!

Для участия в розыгрыше до 9 ноября совершайте покупку на сумму от 2000 рублей и получите купон акции на стойке информации. В финальный день акции 10 ноября с 10:00 до 15:30 нужно опустить отрывную часть купона в специальный ящик в центральном атриуме ТРЦ «Планета» и принять участие в розыгрыше призов с 16.00 до 18.00.

Если вы фанат шопинга, то осенние покупки вдохновят вас не только на смену гардероба, но и на победу: вы можете удвоить и даже утроить свои шансы на выигрыш! При оплате картой PLANETACARD или при покупке товаров в обувных магазинах, посетитель получает сразу два купона. А при оплате картой PLANETACARD в обувных магазинах – сразу три купона! Принять участие в акции может любой гражданин РФ старше 18 лет. Не забудьте взять с собой чек, корешок купона и паспорт в день розыгрыша.

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