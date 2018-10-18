В Красноярске стартовал Форум предпринимательства Сибири и большая ярмарка недвижимости

18 Окт. 11:45 2018-10-19T05:49:42+03:00

В этом году форум предпринимательства значительно увеличил свои масштабы и включил в себя разделы, посвященные рекламным, маркетинговым и информационным технологиям Фото: Мария ЛЕНЦ

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18-20 октября 2018 г. в Красноярске пройдет большой комплекс мероприятий – Форум предпринимательства Сибири и «Ярмарка недвижимости».

В этом году форум предпринимательства значительно увеличил свои масштабы и включил в себя разделы, посвященные рекламным, маркетинговым и информационным технологиям. В выставке примут участие компании, предоставляющие широкий спектр деловых услуг для бизнеса – финансовые, рекламные, юридические, аудиторские, бухгалтерские. Кроме того, ряд компаний представит услуги по изготовлению бизнес-сувениров и корпоративных подарков. Впервые состоится Gifts Show – презентация промопродукции, бизнес-подарков и технологий.

Состоятся более 50 практических семинаров, бизнес-тренингов, конференций. Впервые в этом году в рамках форума состоится Фестиваль развития бизнеса, на котором выступят около 20 ведущих российских экспертов-практиков. Тематика рассчитана как на представителей бизнеса, так и на работников из сферы маркетинга и рекламы, HR-специалистов, SMM-специалистов.

Помимо масштабной обучающей программы будут работать дискуссионные площадки для диалога бизнеса и власти. Ключевым мероприятием станет панельная дискуссия «Диалог с властью: откровенно о самом главном» с участием исполняющего обязанности министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергея Верещагина.

Отдельный блок мероприятий форума будет посвящен вопросам экспорта, в частности возможностям для выхода на азиатские рынки. Например, пройдут практический семинар «Экспорт в Китай. Практическая инструкция» и семинар «Alibaba.com: Возможности для экспорта» . Также гостей форума ждет целая серия мероприятий, посвященных темам госзаказа и закупок. Пройдет семинар «Изменения в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ», запланированы презентации программ госзакупок от крупных корпораций и компаний.

Участие в «Ярмарке недвижимости» примут ведущие застройщики, которые презентуют весь спектр жилой и коммерческой недвижимости в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Испании и на Кипре. Строительные компании подготовили выгодные спецпредложения. К примеру, каждый из посетителей, кто заинтересуется покупкой жилья в микрорайонах «Иннокентьевский» и «Нанжуль Солнечный», могут получить на стенде компании-застройщика сертификат на скидку 100 тысяч руб. на покупку любой квартиры в этих жилых комплексах. Также посетителей ждут скидки в 1000 руб. на квадратный метр в любом из ЖК – «Новый кленовый», «На высоте» или «Хорошее место», скидочные купоны на покупку жилья в ЖК «Ясный» и другие скидки. На ярмарке также будет работать «Стенд горящих продаж», где предложат эксклюзивные объекты недвижимости по специальным ценам.

Кроме жилых помещений будет представлен раздел коммерческой недвижимости, где строительные компании и риэлтерские агентства предложат торговые и офисные помещения в современных бизнес-центрах и новостройках.

Для удобства посетителей на Форуме предпринимательства Сибири и «Ярмарке недвижимости» будут работать представительства более чем 20 банков и финансовых организаций. Специалисты подберут для посетителей кредиты на индивидуальных условиях или кредитные предложения на создание и развитие бизнеса, строительство, ремонт, покупку недвижимости, путешествия и другие нужды.

20 октября в рамках «Ярмарки недвижимости» среди посетителей разыграют ценные призы и сертификаты номиналом от 3000 до 15 000 рублей на приобретение натяжных потолков, дверей, окон, мебели, предметов интерьера. Также будет разыграна сантехника и подвесная мебель для ванной. Подробнее об условиях розыгрышей на сайте.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)

Время работы: с 10.00 до 17.00

Вход свободный.