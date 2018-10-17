«Даже не думал, что выиграю»: счастливый лотерейный билет принес водителю автобуса 1,5 миллиона рублей

17 Окт. 13:04 2018-10-19T05:49:42+03:00

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52-летний житель заполярного Норильска (Красноярский край) Олег Полоухов в считанные минуты из обычного водителя автобуса превратился в миллионера. Олег купил пару билетов «Русского лото» - и вуа-ля. Один из них оказался выигрышным и обогатил водителя автобуса сразу на 1,5 миллиона рублей. Шах и мат, скептики!

В пресс-службе «Столото» сообщают, что выигрыш норильчанин уже забрал и даже распланировал, на что именно потратит. А еще поделился своим рецептом удачи. Оказывается, чтобы поймать птицу счастья за хвост, нужно просто быть последовательным и настойчивым.

- Я каждую неделю покупаю пару билетов, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск победитель. - Это такая семейная традиция: у меня отец еще в советское время увлекался покупкой лотеек. Крупных выигрышей у него никогда не было, но традиция плотно укоренилась — сперва в моей жизни, а потом и в жизни моей собственной семье.

Фото: соцсети

В удаче Олег «винит» жену Светлану. Обычно он сам билеты покупает, а в тот день гулял со своей второй половиной и предложил: «Давай возьмем». Ну, и купили - на удачу. А в вечер розыгрыша Светлана еще зачем-то камерой вооружилась, снимала, как Олег у телевизора зачеркивает выпавшие номера. Одно слово - высшие силы ее направляли. И помогли! В розыгрыше было всего три билета, выигравших квартиры. Один из них достался норильчанину. Выигрыш Олег решил забрать деньгами: часть отдаст сыну, он у него в Питере бизнесом занимается, в дело деньги пустит. Еще часть - на личные нужды: семья мечтает переехать из Норильска в Красноярск, в квартире нужно ремонт сделать.

Поздравляем победителя! Удача - дама капризная, но в этот раз она улыбнулась норильчанину Олегу Полоухову, простому водителю автобуса.

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