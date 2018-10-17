СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации на выборах в горсовет Красноярска

17 Окт. 11:10 2018-10-19T05:49:42+03:00

Политологи говорят, что это вписывается в общероссийскую тенденцию чистоты выборов всех уровней власти

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СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации итогов выборов в городской совет депутатов Красноярска. Напомним, 9 сентября красноярцы избрали новый состав горсовета, и итоги выборов выглядят следующим образом: ЛДПР – 28,14% голосов; «Единая Россия» - 26,04%; КПРФ – 15,94%; «Справедливая Россия» - 9,06%; «Зеленые» - 6,49%; «Яблоко» - 1,35%; «Гражданская платформа» - 1,32%, галочку «против всех» поставили 8,58% избирателей.

Однако не исключено, что уголовное дело, о котором сегодня сообщили в СК, может изменить для некоторых итоги выборов.

- 9 сентября на выборах в городской совет депутатов женщина обратила внимание на информацию в списке избирателей о том, что якобы она уже проголосовала досрочно. В ходе проверки следователи опросили около 50 человек из данного списка, из них десять подтвердили, что они фактически не голосовали, но в документах имеется отметка о досрочном голосованииВ рамках следствия будут допрошены члены избирательной комиссии, - сообщили с СК, - начата почерковедческая экспертиза.

Что касается избиркома, то там корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск заявили, что на горячую линию крайизбиркома, действительно пуступали жалобы от избирателей, и крайизбирком передал информацию правоохранителям. Инцидент произошел на избирательном участке 384 ( переулок Медицинский, 27, Красноярск)

- Было возбуждено уголовное дело по статье 142 прим.1 УК России (фальсификация избирательных документов, документов референдума), - рассказал глава крайизбиркома Алексей Подушкин. - Мы, со своей стороны, придерживаемся четкой позиции в этом вопросе: все нарушения на выборах должны быть должным образом расследованы и наказаны. К сожалению, они, действительно, имеют место. Впрочем, случаи единичные, и на общий итог выборов в горсовет они вряд ли повлияют.

К слову, статья подразумевает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы до 2 лет.

КОММЕНТАРИЙ

«В России тенденция - на сохранение чистоты выборов»

Политолог Юрий Москвич:

- В России взят четкий курс на то, чтобы сохранить доверие избирателей к самой процедуре выборов, и в этом смысле это уголовное дело вписывается в общую тенденцию. Полагаю, работа и в дальнейшем будет в направлении выявления всех приемов фальсификации, недобросовестного отношения к своим обязанностям избирательных комиссий. И думаю, это не последний подобный случай, поскольку в Красноярске довольно много протестно настроенных граждан, которые достаточно активны и готовы отстаивать свои позиции.

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