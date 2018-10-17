За электричество платим без комиссии

17 Окт. 08:12 2018-10-19T05:49:42+03:00

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Ни для кого не секрет, что многие по привычке рассчитываются за электричество только на почте. Кто-то освоил платежные терминалы в супермаркетах. Между тем есть гораздо более быстрые и комфортные способы оплаты. Они занимают не больше минуты-двух. Об этом (и не только) рассказали представители ПАО «Красноярскэнергосбыт», главного поставщика электроэнергии в регионе.

Для начала разберемся: когда надо оплачивать квитанции от Красноярскэнергосбыта?

- По закону, рассчитаться за электричество мы должны не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Чтобы быть уверенным в своевременной оплате, рекомендуем не дожидаться получения бумажного платёжного документа, который может задержаться или даже потеряться при доставке, а подписаться на рассылку квитанций по электронной почте.

Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте krsk-sbit.ru, и поставить «галочку» в разделе «Подписаться на электронную квитанцию».

Какие существуют способы расчета за электричество?

Внести деньги можно через платёжных партнеров Красноярскэнергосбыта: в отделениях Почты России, отделения компании «Телекомсервис», Сбербанка, Хакасского муниципального банка, Россельхозбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Енисейского объединенного банка, банк Уралсиб, Азиатско-Тихоокеанский банк, платёжные терминалы индивидуального предпринимателя Шпилина в Минусинске, кассы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Лесосибирска», МУП «Городское жилищно-коммунальное управление» Зеленогорска и компании «Эра новых коммерческих услуг» в Ачинске.

И – повторимся - через платёжные терминалы «Киви», «Платежка», «Ярплат» и «Ситипэй», платёжную систему «КАССервис».

Все официальные платежные партнеры ПАО «Красноярскэнергосбыт» принимают плату за электроэнергию без комиссии.

Можно ли рассчитаться банковской картой?

- Да, оплатить банковской картой можно через терминалы в офисах Красноярскэнергосбыта и через интернет-сервисы. Сделать это можно на официальном сайте компании krsk-sbit.ru в разделе «Оплата» или в личном кабинете клиента. Перед оплатой нужно выбрать, через какого партнёра хотите провести средства: Сбербанк, Газпромбанк или Всероссийский банк развития - на ваше усмотрение. От выбора клиентом банка-партнёра не зависит ни процедура, ни скорость оплаты, ни, тем более, сумма. Несколько банков предлагается для того, чтобы в случае технического перебоя у одного банка можно было немедленно воспользоваться услугами другого. После выбора банка-партнёра нужно заполнить пустующие поля реквизитами вашей карты. Оплатить услуги Красноярскэнергосбыта на сайте можно картами любого банка с логотипом Visa, MasterCard, МИР и Maestro.

Кроме того, оплатить квитанцию от Красноярскэнергосбыта по банковской карте можно и через мобильное приложение. В этом случае, так же, как и при оплате с помощью компаний-партнёров, с абонента не снимается комиссия. Все расходы несет ПАО «Красноярскэнергосбыт». Кроме того, будьте уверены: никакую информацию о вашей карте компания не собирает и не хранит.