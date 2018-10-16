«2 миллиона евро - или получишь ее по частям»: бандиты похитили дочь олигарха, но, запаниковав, отпустили ее

16 Окт. 04:30 2018-10-16T07:28:36+03:00

На занятия в университет Маша ездила без охраны. И поплатилась за это Фото: соцсети

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Жили в Красноярске два качка - Павел Кривякин и Антон Старченко. Больше всего в жизни любили парни тягать железо. А в свободное от тяжелой атлетики время они занимались грабежами и вымогательствами (видимо, чтобы на новый инвентарь хватало). Познакомились приятели в тюрьме, куда угодили за те самые разбойные нападения. Ну а когда вышли на свободу, решили - хватит с них стандартных преступлений. Нужно оформить похищение века.

Как известно, чтобы потребовать выкуп за кого-то богатого, сперва нужно похитить кого-то богатого. У наших бодибилдеров не было четкого понимания, кого брать в заложники. Парочка просто отправилась в самый крутой район Красноярска - в элитный поселок «Сосны» (здесь находится, например, губернаторская резиденция).

- В процессе наблюдения Кривякину и Старченко попалась девушка, которая каждое утро уезжала из коттеджа на BMW X5. Без охраны. Вымогатели подумали, что это идеальный для них вариант, - объясняют в управлении уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю.

Кондитерская с миллиардами

У бандитов оказался отличный нюх. Выбранная цель - дочка 44-летнего долларового миллионера Валентина Алехина (имена и фамилии семьи изменены). Его компания находится в столице Хакасии Абакане и специализируется на кондитерской продукции - от карамели до тортов. На сладостях коммерсант и сколотил свое состояние.

Его дочка Маша могла отправиться учиться в любую точку мира. Но скромная барышня предпочла соседний Красноярский университет. Правда, жила девушка не в студенческом общежитии, а в коттедже того самого элитного поселка «Сосны» вместе со своим парнем.

- Утром Маша и ее молодой человек Михаил собрались в университет, - рассказывают силовики. - Пока Алехина готовила завтрак, Миша отправился поставить на прогрев BMW X5. А когда возвращался, забыл закрыть входную дверь.

Этим и воспользовались бодибилдеры в масках. Парой хуков по физиономии они отправили Михаила в нокаут. А Машу вывезли на ее же иномарке. Охранники каждый день видели приметную тонированную BMW и даже не подумали, что за рулем не хозяйка. В это время перепуганная насмерть студентка с холщовым мешком на голове и кляпом во рту сидела на заднем сиденье.

Отъехав пару километров от «Сосен», преступники избавились от иномарки - сбросили ее в кювет. Алехину пересадили в свою машину, которую до этого специально оставили в надежном месте.

Деньги в красноярском экспрессе

Днем на сотовый телефон Валентина Алехина в Абакан позвонили с неизвестного номера. Приглушенный голос коротко отчеканил: «Твоя дочь у нас. Хочешь увидеть ее живой, готовь 2 миллиона евро! Если денег не будет, начнем посылать Машу по частям». Перепуганный миллионер начал звонить Марии, но сотовый дочери оказался выключен.

2 миллиона евро - не та сумма, которую даже очень богатый человек может вот так запросто достать из кармана. Валентин стал собирать деньги по коллегам, друзьям и знакомым, а параллельно обратился в региональное УФСБ и полицию.

Преступники звонили несколько раз в день с разных телефонов:

- Деньги должны быть в разных купюрах, в пачке - не больше 200 купюр, чистые. И все полицейские штучки оттуда убери. Тогда дочь будет живая.

- Я согласен, только дайте мне поговорить с Машей, - настаивал Алехин.

- Поговоришь, когда мы получим деньги, - и короткие гудки.

В очередной беседе Алехин сказал, что собрал всю сумму.

- Ты сядешь в купейный вагон поезда Красноярск - Карабула и оставишь деньги под сиденьем, - выдвинули требование бодибилдеры.

Такой сценарий категорически не устроил силовиков.

- Нам необходимо было срочно организовать видеонаблюдение в поезде. Это заняло бы много времени, - объясняет оперативник Владимир Иванов. - Расстояние между городами 600 километров. Мы просматривали и детально изучали буквально каждый километр: где сколько мостов, где есть река и возможность спрыгнуть с поезда. В какое время идут встречные поезда, и у преступников появится возможность на ходу перекинуть деньги в другой состав. Мы были готовы задействовать беспилотники и вертолет. Но все равно оставалось слишком много неизвестных. И тогда мы решили попробовать навязать похитителям свой сценарий.

Во время очередного звонка Алехин поставил бандитам ультиматум:

- В поезд с деньгами не сяду! Боюсь, что убьете и меня, и дочь. Называйте любое место в Красноярске!

Шел шестой день похищения. Телефон у Алехина раскалился. Преступники звонили ему через каждую минуту, называя все новые адреса заправок в Красноярске, где он должен был за пожарным щитком оставить деньги.

И вдруг совершенно неожиданно коммерсанту позвонила Мария…

Пакет как улика

- Папа, меня отпустили, - сквозь слезы прокричала девушка.

Оказалось, качки запаниковали. Спортсмены были уверены, что полиция вот-вот вычислит, где они находятся. Когда нервы окончательно сдали, приятели решили от греха подальше отпустить заложницу без всякого выкупа.

Ее выкинули из машины с мешком на голове на набережной Енисея. Маша остановила случайного прохожего и попросила телефон позвонить (номер отца она знала наизусть). Оперативники вместе с Алехиным рванули к ней.

- Можешь вспомнить что-то о месте, где тебя держали? - был первый вопрос оперативников.

- Почти все время у меня был мешок на голове, - едва придя в себя, рассказала Алехина. - Это был подвал какой-то, гараж. Помню звук проезжающих мимо поездов.

- Как с тобой обращались, били? Тебя кормили? - Оперативники попытались выяснить все возможные детали преступления.

- Не били. Еду приносили в пакете с логотипом супермаркета «Командор», - вспомнила Мария.

Сыщики выясняли все до мелочей, даже какие продукты ела студентка. Дальше полицейские связались с руководством сети супермаркетов «Командор». Силовики принялись сопоставлять по чекам, кто и в каком магазине купил именно этот набор продуктов. И эта дедуктивная работа дала результат! Нужный магазин был вычислен. А дальше по описаниям Марии силовики нашли в том районе похожий гараж рядом с железной дорогой. Вскоре качков повязала группа захвата.

Теперь оба похитителя сидят в колонии. Павлу Кривякину, как автору идеи киднеппинга, дали 16 лет. Его сообщник Антон Старченко проведет на нарах на 3 года меньше.

ЗВОНОК БИЗНЕСМЕНУ

«Маша ждет ребенка»

Мы связались с миллионером Алехиным, чтобы узнать, как теперь живет их семья.

- Мы только-только в себя пришли после того, что случилось, - вздыхает Валентин Алехин. - Не дай бог никому такое пережить. Не хотим об этом вспоминать. Главное, что могу сказать: все хорошо у нас. Дочь замуж вышла, внучку ждем…