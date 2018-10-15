В Норильске выписали водителя, которого насквозь проткнуло трубой в ДТП

15 Окт. 14:33 2018-10-16T08:58:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Норильске из городской больницы выписали водителя, которого насквозь проткнуло трубой в ДТП. Не иначе как чудом это не назовешь. Когда все случилось, даже у оптимистов прогнозы были нерадостные. «Не жилец» - говорили все. Но парень упрямо цеплялся за жизнь, а врачи помогли ему выкарабкаться.

Напомним, что история произошла около 7 часов утра 9 сентября в пригороде Талнаха. 31-летний мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение из труб, которое находилось возле гаражей. Одна труба вывернулась, пробила лобовое стекло и проткнула плечо водителя насквозь. Он буквально повис на ней – не пошевелиться, не вздохнуть. От боли потерял сознание.

Когда на место приехали спасатели и медики, они опешили: как вызволять пострадавшего? Удивительно, что при такой ране он не погиб на месте – несколько сантиметров в сторону – и труба пропорола ли ему сердце. Пришлось сначала вырезать его из машины с частью трубы. Привезли в больницу, сделали операцию, левое легкое пришлось удалить. Мужчина почти 10 дней находился между жизнью и смертью в реанимации. Никто из врачей не давал никаких прогнозов. А вдруг он очнулся – к всеобщей радости. И быстро пошел на поправку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина выжил после того, как его насквозь проткнуло трубой в ДТП.

Норильчанин Антон М. пришел в себя, спустя десять дней (подробнее)