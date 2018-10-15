15 Окт. 14:00 2018-10-15T14:13:38+03:00

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Тихая гавань: в аэропортах хотят сократить число голосовых сообщений, а как обстоит ситуация в аэропорту "Красноярск"? Об этом подробнее в "Тема дня" на #РадиоКомсомольскаяПравда#1071FM. 15 октября 2018

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#СердцеЕнисейскойСибири

#ГородИнновацийПартнерстваИСогласия

#НеравнодушныеКрасноярцы