Тихая гавань: в аэропортах хотят сократить число голосовых сообщений, а как обстоит ситуация в аэропорту "Красноярск"?
"Тема дня" на #РадиоКомсомольскаяПравда 15 октября 2018
107,1 FM
Изменить размер текста:
Тихая гавань: в аэропортах хотят сократить число голосовых сообщений, а как обстоит ситуация в аэропорту "Красноярск"? Об этом подробнее в "Тема дня" на #РадиоКомсомольскаяПравда#1071FM. 15 октября 2018
Звоните: 228 08 09, Viber/WhatsApp +7 391 228 08 09
#ГородИнновацийПартнерстваИСогласия
"Тема дня" на #РадиоКомсомольскаяПравда 15 октября 2018
00:00
00:00