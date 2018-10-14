В Красноярске резко похолодает: по ночам обещают дождь со снегом

14 Окт. 05:00 2018-10-14T04:59:53+03:00

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В этом году осень называют небывало теплой. Нечасто в середине октября столбики термометров поднимаются до +20 градусов. Но, как говорится, погрелись и хватит! Грядут минусовые температуры. Но обо все по порядку.

Уже сегодня, 14 октября, будет прохладнее, чем накануне. Специалисты Среднесибирского УГМС прогнозируют в краевом центре переменную облачность, небольшой дождь и усиление ветра: юго-западный плавно перейдет в северо-западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью до +6 градусов, днем до +15.

- При сильном ветре, чтобы не получить травмы и увечья, необходимо соблюдать меры безопасности, - советуют специалисты ГУ МЧС по краю. - Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать квартир, офисов. Закройте форточки и окна, не подходить к ним близко. Если находитесь дома, то на балконах и в лоджиях все легкие и объемные вещи закрепите, привязав веревками к перилам балкона, или перенесите в комнату. Отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. На улице от сильного ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач.

А синоптики Красноярского Гидрометцентра рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск о предполагаемом прогнозе на неделю.

В понедельник, 15 октября, днем облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь и всего до +9 градусов. Ночью похолодает до -1 градуса. Подобная погода сохранится и во вторник, 16 октября. В среду, 17 октября, без осадков и немного потеплеет: днем до +11 градусов. В темное время суток дождь и +1 градус. В четверг и пятницу снова станет холоднее. В светлое время суток до +8 градусов, облачно и дождливо. По ночам будет идти дождь со снегом.

Поэтому сейчас самое время автомобилистам задумать о смене летней «резины» на зимнюю, дабы не попасть в неприятности и избежать негативных последствий ежегодного дня жестянщика.