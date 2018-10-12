2018-10-12T09:30:06+03:00
Происшествия

Житель Красноярска превратил чужую баню в нарколабораторию

И чуть было не подставил ничего не подозревающего друга под статью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Житель Красноярска превратил чужую баню в нарколабораторию. Фото: пресс-служба ФСБЖитель Красноярска превратил чужую баню в нарколабораторию. Фото: пресс-служба ФСБ
Изменить размер текста:

Следователи УФСБ России по Красноярскому краю несколько месяцев разрабатывали 29-летнего жителя краевого центра. Молодого человека заподозрили в том, что он имеет прямое отношение к местному наркорынку И искали твердые доказательства, хотели взять его наверняка – чтобы с поличным. И когда настало время, «улов» оказался знатным – у силовиков в руках оказалась целая оборудованная нарколаборатория и более трех килограммов синтетического наркотика – амфетамина.

Производные для "синтетики" приобретал через интернет. Фото: пресс-служба ФСБ

Производные для "синтетики" приобретал через интернет. Фото: пресс-служба ФСБ

Как оказалось, ингредиенты красноярский «химик» получал через интернет по почте. По-отдельности они не вызывали особого подозрения. А для того, чтобы сварить из них наркотик, он оборудовал лабораторию в одном из дачных поселков на окраине Красноярска. Разные колбы, склянки, банки, пробирки – все серьезно. На них варил «синтетику» на миллионы рублей.

Дачу «химик» арендовал у друга, да так, что тот даже не подозревал об этом. И соседи внимания не обращали: топится в огороде банька – кто ж пойдет проверять, чем там люди занимаются?!

Под склад готовой продукции наркопроизводитель приспособил квартиру друга. И снова друг ни сном, ни духом об этом. Одним словом, подставили его по полной. Поэтому когда наркопроизводителя арестовали, товарищу тоже досталось головной боли. Правда, потом разобрались и с мужчины сняли все подозрения.

Два мешка вещественных доказательств. Фото: пресс-служба ФСБ

Два мешка вещественных доказательств. Фото: пресс-служба ФСБ

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 5 октября на производителя наркотиков завели уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Так что ему грозит длительный срок – до 20 лет лишения свободы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярск прибудут 100 единиц новой техники для уборки улиц
Красноярским школам предложили перейти на пятидневку
В Красноярске двое мужчин устроили разборки с топором и травматом
Дорожные полицейские советую красноярцам поменять в выходные летние шины на зимние
Бразильца-старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейрос отпустили в приют до суда
Мир отмечает День яйца: статистики посчитали, сколько их произвели в Красноярском крае
За хамство болельщиков на матче в Красноярске «Спартак» оштрафовали на 130 тысяч рублей
В Красноярске задержали мошенницу, которая обнулила банковские карты 27 пострадавшим
Красноярцев повеселил замерзающий «мажор» в дорогом кабриолете на улицах города
В Красноярске скандальную «Реставрацию» обвиняют в невыплате зарплаты рабочим
В Красноярске женщина - пассажир устроила перед дорожными полицейскими стриптиз
Житель Красноярск, сваривший сердце подруги, попросил прощения у ее родственников
Ремонт проспекта Мира завершится 20 октября
Названы первые кандидаты в новое правительство Красноярского края
В Красноярском крае интимная переписка учителя с учеником на интимные темы стала основой уголовного дела
Будут ли отменены выборы в Хакасии?
На Красноярскую книжную ярмарку приедут 250 российских издательств
Небо в Норильске стало зеленым
Заксобрание Красноярского края утвердило первых вице-губернаторов
ВТБ запускает новую линейку РКО для корпоративных клиентов