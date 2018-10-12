Житель Красноярска превратил чужую баню в нарколабораторию

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-12T09:30:06+03:00

И чуть было не подставил ничего не подозревающего друга под статью

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Следователи УФСБ России по Красноярскому краю несколько месяцев разрабатывали 29-летнего жителя краевого центра. Молодого человека заподозрили в том, что он имеет прямое отношение к местному наркорынку И искали твердые доказательства, хотели взять его наверняка – чтобы с поличным. И когда настало время, «улов» оказался знатным – у силовиков в руках оказалась целая оборудованная нарколаборатория и более трех килограммов синтетического наркотика – амфетамина.

Производные для "синтетики" приобретал через интернет. Фото: пресс-служба ФСБ

Как оказалось, ингредиенты красноярский «химик» получал через интернет по почте. По-отдельности они не вызывали особого подозрения. А для того, чтобы сварить из них наркотик, он оборудовал лабораторию в одном из дачных поселков на окраине Красноярска. Разные колбы, склянки, банки, пробирки – все серьезно. На них варил «синтетику» на миллионы рублей.

Дачу «химик» арендовал у друга, да так, что тот даже не подозревал об этом. И соседи внимания не обращали: топится в огороде банька – кто ж пойдет проверять, чем там люди занимаются?!

Под склад готовой продукции наркопроизводитель приспособил квартиру друга. И снова друг ни сном, ни духом об этом. Одним словом, подставили его по полной. Поэтому когда наркопроизводителя арестовали, товарищу тоже досталось головной боли. Правда, потом разобрались и с мужчины сняли все подозрения.

Два мешка вещественных доказательств. Фото: пресс-служба ФСБ

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 5 октября на производителя наркотиков завели уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Так что ему грозит длительный срок – до 20 лет лишения свободы.