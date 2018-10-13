Сладкий октябрь: красноярцы делятся умопомрачительными снимками последних теплых выходных

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-13T17:31:32+03:00

Если в субботу вы не успели захватить кусочек уходящего тепла, торопитесь!

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Красноярцы, пользуясь последними теплыми выходными (дальше, по прогнозам синоптиков, нас ждут уже минусовые температуры), торопятся погреться на солнышке. В субботу, 13 октября, наверное, большая часть жителей краевого центра отправилась на природу. Кто куда, главное - не в душном и, чего уж скрывать, временами плохо пахнущем мегаполисе с его вечной спешкой.

«Комсомольская правда» - Красноярск подготовила для вас небольшой фоторепортаж об отдыхе горожан. И если вы не успели сегодня отхватить кусочек уходящего тепла, торопитесь сделать это в воскресенье! И вот - наш гид.

ГРЕМЯЧАЯ ГРИВА

60 гектаров леса занимает сейчас эко-паркФото: Мария ЛЕНЦ

Особенный аншлаг сегодня был в эко-парке «Гремячая грива». Это и понятно: парк открылся только 7 октября, и, в общем, до конца еще не облагорожен. Работы идут. Но... вы только представьте: 60 гектаров леса, - есть где душе разгуляться, правда?

Можно вдоволь кататься на велосипедеФото: Мария ЛЕНЦ

А еще здесь - сосновый воздух, осеннее золото под ногами, аккуратные велосипедные и беговые дорожки, смотровые площадки с потрясающей красоты видами. А главное, все это совсем рядом с городом, в Октябрьсом районе ( остановка Сопка).

А можно гулять с детьмиФото: Мария ЛЕНЦ

Поговаривают, что Гремячая грива вполне может стать экологической точкой притяжения для красноярцев, сравнимой разве что со Столбами.

Красота и свежий воздух не так далеко, как кажетсяФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, гулять здесь можно и по вечерам - установлено освещение. Полностью парк сдадут в 21-м году, он займет 300 гектаров.

Гулять тут в эко-парке можно и по вечерамФото: Мария ЛЕНЦ

СТОЛБЫ

В такой теплый денек всей семьей - на Столбы Фото: Рата Сорокина

Наша классика. Любимый заповедник с самыми дорогими сердцу видами.

Самое время и место - резвиться Фото: Рата Сорокина

Можно погуляться, например, до «Деда», а можно, поднявшись на канатке, остаться на смотровой, жарить шашлыки в беседке, гулять с детьми, составляя осенние букеты.

Любимые виды на любимый город Фото: Рата Сорокина

Красота!

Изучить все окрестности и облазать деревья - без этого никак Фото: Рата Сорокина

ТАТЫШЕВ-ПАРК

На Татышеве по выходным традиционный аншлагФото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Тем, кто не смог выбраться за город, хорошо было и в Татышев-парке.

А можно и прокатиться всей семьейФото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Прогулки с колясками, на велосипедах, на роликовых коньках, суслики, лисички, - в общем, в черте города Татышев - наверное, наше все!

С коляской, пожалуй, быстрее до Татышева добраться, чем до Гремячей гривыФото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

КОННЫЙ ДВОР

Слушаем песню ветра на конном двореФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

А кое-кто провел этот день, катаясь на лошадях на конном дворе.

Мини-ферма, мельница, тандыр, беседки, домики - есть чем заняться и детям, и взрослымФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

И это очень здорово! Здесь есть и беседки, и домики, и тандыр, и шашлык можно пожарить.

Развлечений тут массаФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Дети в восторге от мини-фермы, мельницы, качелей, а главное - от лошадей, больших, ласковых, невероятных.

Рыжая Диана очень общительная, ее можно погладить, почесать. И прокатитьсяФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Рыжая Диана и белая Ракель, например, настоящие сладкоежки,, уважают сахарок и яблоки.

А это Ракель. Красотка, правда?Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Эх, так не хочется отпускать тепло! А как вы проводите свой уикэнд?