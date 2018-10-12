Красноярцам показали, каким будет крематорий

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-12T04:36:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопрос со строительством крематория в Красноярске, похоже, решен положительно. Это будет муниципальная организация, строить ее будут на земле города и на бюджетные деньги. Поэтому власти решили спросить самих красноярцев, каким они хотят видеть крематорий и колумбарий – место хранения урн с прахом умерших.

На суд горожан вынесены несколько эскизов проекта. Им предложили обсудить их в группе во ВКонтакте. В целом большинство тех, кто высказался, проголосовали за эскиз. Есть некоторые замечания, но это уже не суть важно – главное, что крематорий будет в самом Красноярске и горожанам не придется увозить тела усопших на кремацию в Новосибирск.

По словам первого заместителя главы города Владислава Логинова, представленные эскизы – это концептуальное видение будущего крематория и колумбарной стены в Красноярске.

- Мы предлагаем жителям высказать свое мнение, чтобы ориентироваться на них для принятия дальнейшего решения. Мы планируем, что обсуждения продлятся в течение месяца, но если они будут жаркими, то готовы продлить и до двух месяцев.