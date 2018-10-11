Интернет-звезда Монеточка показала красноярской публике «Раскраски для взрослых»

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-11T19:56:12+03:00

В свои юные годы она вышла из дебрей сети на реальную сцену. И вот уже добралась до Красноярска, где прошел ее первый концерт

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Это сейчас ей 20, а первой популярности она хватила еще школьницей.

Екатеринбургская школьница Лиза Гырдымова выложила в Сеть свои первые песни и моментально стала известной. Правда, сначала в узких кругах, а теперь и в самых широких.

Монеточка выступала в клубе РомантикаФото: Мария ЛЕНЦ

За прошедший год у Монеточки было около 50 концертов. Но она еще не настоящая звезда. Вместо продюсеров – родители, вместо рекламы – ролики в Интернете, а ее образ и поведение определяет не имиджмейкер, а она сама.

Творчество Монеточки воспринимается неоднозначно. От восхваления необычайного таланта до полного неприятия. На ее примере показывают одновременно, как бездуховность шагает по стране и как ироничны и глубоки тексты песен. Впрочем, СМИ Монеточка не читает, черпая всю информация с Youtube.

В свои юные годы она вышла из дебрей сети на реальную сценуФото: Мария ЛЕНЦ

Ее последний альбом называется «Раскраски для взрослых», над ним она работала вместе с 30-летним музыкантом Виктором Исаевым, известным как Витя БЦХ.

Как говорит сама Лиза, самый «правильный кайф» - на сольных концертах, куда все приходят целенаправленно, чтобы послушать именно ее. Это случилось и в Красноярске, где в клубе «Романтика» собрались готовые подпевать и слушать. Концерт продолжался почти два часа, Монеточка исполнила все песни, которые потребовали ее первые красноярские зрители.

Монеточка послушно исполнила все, что просили красноярские поклонники.Фото: Мария ЛЕНЦ