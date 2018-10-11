Преступления дня в Красноярске: украли пони, рассчитались «прикольной» купюрой и нахамили приставам

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-11T10:52:02+03:00

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Случилось так, что жители края перепутали шутки и необъяснимые желания с нарушением закона.

«Хотела пони», вот так вот просто жительница Железногорска объяснила свой поступок. А именно кражу животного.

Пони по кличке Пифа паслась с другими животными на территории частной фермы, и вдруг исчезла. Мирная лошадка никогда не убегала, и потому ее хозяйка сразу заподозрила кражу и обратилась в полицию.

Пифу, а заодно и ее новую «хозяйку» нашли довольно быстро. Ачтотакова, удивилась женщина? Да ничего особенного, все банально, статья 158 УК РФ (кража), до пяти лет лишения свободы.

Вряд ли 42-летний житель поселка Подгорный доел последнюю корку, когда решил заплатить за пиво пятитысячной купюрой из банка приколов. И ведь были у него деньги! Это выяснилось, когда мужчину нашли и он немедленно возместил ущерб. Но поздно. Теперь он – главный герой уголовного дела, обвиняется в мошенничестве, а это до двух лет колонии.

А один красноярский алиментщик, недовольный тем, что бывшая жена хочет получать деньги на содержание ребенка, не нашел ничего лучше, как высказать свои претензии судебному приставу. Да еще как высказать! Нецензурно! А это, между прочим, тоже статья. За публичное оскорбление представителя власти он наказан: 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.