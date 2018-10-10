10 Окт. 14:00 2018-10-10T15:07:40+03:00

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В Красноярске разгорается скандал с дольщиками компании "Реставрация" 10 октября 2018

В 17:05 на #1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

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