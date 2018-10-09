Балкон – собственность курильщика, но дым тянет в другие квартиры: соседям через суд запретили курить на балконе

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-09T14:00:40+03:00

Дом, жители которого так и не могут друг с другом договориться по поводу курения на балконах Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

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Юристы называют эту историю «правовым прецедентом». Такого случая в судебной практике России, действительно, еще не было. 70-летняя жительница Дивногорска (Красноярский край) Тамара Хомич через суд запретила соседу курить на его собственном балконе. Причина, по которой она обратилась в суд, - жесткая аллергия на табачный дым. Тамара не выносит даже отзвука запаха, - такова ее версия. У ответчика, что ожидаемо, - другая. Судебный процесс длился три года, и завершился полной победой соседки.

Добрые соседи

Дивногорск или «Дивный», как его зовут между собой местные, находится неподалеку от Красноярска, каких-то 40 минут на машине – и ты на живописном берегу Енисея. Воздух здесь, и правда, восхитительный, дышать не надышаться. Вокруг тайга, за окнами – горы. Смотри, дыши, любуйся со своих балконов стареньких, но аккуратненьких пятиэтажек. В одной из них на третьем этаже и живет Тамара Хомич вместе с мужем, Алексеем Мулюкиным. Кроме них, доля в «трешке» принадлежит еще внучке, Дарье. Семья, к слову, в этом доме живет без малого 40 лет, и Тамару с мужем здесь хорошо знают.

Евгения Русакова, дочь женщины и юрист, которая вела громкое дело в суде Фото: из архива Евгении Русаковой

- Прекрасные всегда были отношения с соседями, - рассказывает дочь женщины Евгения Русакова (по образованию юрист, вела это дело в суде), - но выросли их дети, которые, к сожалению, на наши просьбы не курить никакого внимания не обращают. За три года мы, конечно, пробовали договориться, объяснить: «Не курите, маме плохо». Бесполезно! Исков было несколько, сначала мы обращались от имени мамы, потом – от имени ее мужа. В последний раз я выходила в суд в интересах дочери, которой в квартире принадлежит доля, и мы, наконец-то, выиграли. Мне не нравится, что дочь, которая там находится, вынуждена вдыхать табак. А у мамы на самом деле со здоровьем все не очень хорошо, у нее было три сложных операции, после них и началась реакция на табачный дым. Ну, не слышали нас люди без суда.

Со слов Евгении получается, что страдающая от табачного дыма Тамара Хомич - в процессе третья сторона. И это, действительно, так. Впрочем, есть решение в пользу Дарьи, и его еще надо исполнять.

- За исполнением суда будете следить? – задаю логичный вопрос.

- Это приставы будут делать. Но мы, конечно, в стороне не останемся. Возможно, это будет видеонаблюдение – пока не знаю. Однозначно просто так это не оставлю, иначе и не стоило такой долгий путь проходить.

Версия ответчика

Злостные курильщики, которых привлекли к ответу родственники Тамары Хомич, живут этажом ниже, на втором. Это Дмитрий Щ. (попросил нас не называть фамилию) из соседнего подъезда и 42-летний Иван Бобряков, сосед снизу, который живет вместе с мамой. Ну, как живет – большую часть года Иван на вахте, в Якутии или Эвенкии, где работает монтажником на стройке.

Пятиэтажка находится в живописном экологически чистом городкеФото: Павел ВАСИЛЬЧЕНКО

- Ну, представьте, как им мой дым может мешать, если меня нет дома?! – недоумевает Иван. – Я вам больше скажу: внучка Хомич, которая в деле истец, с ними не живет, она в Красноярске с матерью, наверное. Я даже ее не знаю, да и соседи никто не видел. Ну, может, приезжала к бабушке, но чтобы жила – нет такого. Муж Тамары Хомич сам курит – это весь дом знает. Был случай, когда я в отпуске был, Хомич вызвала участкового – якобы ей пахнет, я на балконе не курил тогда – стал на улицу выходить. Оказалось, ей пахнет пепельница, которая у меня на балконе стоит… А от мужа ей не пахнет, он ведь курит? Как же она его запах выносит? В суде я, кстати, говорил, что ситуация абсурдная, что внучка не живет с бабушкой, но почему-то меня не услышали. И оптом, балкон – часть моей квартиры. Моя территория. Почему я не могу делать здесь то, что хочу?

КОНКРЕТНО

Чем руководствовался суд?

На первом этапе, когда дело слушалось еще в городском суде Дивногорска, обоих ответчиков оштрафовали (каждого на 5 000 рублей) – компенсация морального вреда здоровью девушки. И такая судебная практика уже имеется: в Новосибирске в прошлом году суд вынес решение оштрафовать человека, который курил на собственном балконе именно на эту сумму. Однако суд первой инстанции не запретил мужчинам курить на балконах. Чем же руководствовался суд высшей инстанции (краевой), вынося решение в пользу истцов?

Конечно, законом.

А именно - Конституцией России, статья 42 «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью». Также – на Закон «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма и последствий употребления табака».

Согласно ему люди обязаны заботиться о «формировании у детей отрицательного отношения к курению табака, и недопустимо вовлекать детей в употребление табака».

Последнее стало для суда наиболее значимым фактором при вынесении решения.

А вот тот факт, что балкон – это частная территория, вовсе не является приоритетным. Ведь табачный дым, - расценили в суде, - втягивается в квартиру этажом выше. А там живут люди, у которых это может напрямую отразиться на здоровье...

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Мишанина, официальный представитель Красноярского краевого суда:

- Суд принимает решение, исходя из интересов обеих сторон. Соседи курили ежедневно, и истец от этого страдала. Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, в данном случае – от воздействия табачного дыма. Именно поэтому в данном конкретном случае суд принял решение удовлетворить иск в полном объеме и постановил запретить соседям истицы курить на балконе.