Жительница Красноярского края через суд запретила соседу курить на балконе.
Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" 9 декабря 2018
107,1 FM
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Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 9 октября 2018
Жительница Красноярского края через суд запретила соседу курить на балконе.
Начало в 17:05 на #1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы
Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!
Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" 9 декабря 2018
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