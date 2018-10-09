Ваш Дом
"Ваш Дом" на Радио "Комсомольская Правда"
107,1 FM
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В рубрике Ваш Дом в гостях Ирина Ивановна Сидорова - Генеральный директор УК "Холм Сервис" на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 9 октября 2018
#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы
Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!
"Ваш Дом" на Радио "Комсомольская Правда"
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