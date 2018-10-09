СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-09T06:46:09+03:00

«Шли на запах крови»: охота медведей на раненого марала попала в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника. Фото: Саяно-Шушенский заповедник.

По словам сотрудников, вмешиваться тут нельзя [фото]

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Драматичные кадры охоты медведей на раненого марала попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника. Происходящие на них события действительно впечатляют.

На первом (снятом в половине седьмого утра) марал с поврежденным правым коленом бредет вверх по скалистой тропинке. Судя по всему, животное измучено. Язык высунут, из раны на траву струится кровь.

- Вероятно, споткнулся на скалистом уступе и получил открытую травму над коленным суставом, - предполагают в заповеднике.

Прошло чуть больше сорока минут, и на том же самом месте появляется медведь. А за ним и другой. Сразу видно: они преследуют марала.

Медведь преследует марала. Фото: Саяно-Шушенский заповедник.

- Идут по кровяному следу, водят носом по тропе. Причем строго по следам, оставленным животным, - говорят сотрудники заповедника.

По их словам, такое преследование называется «троплением». А история эта – сродни детективной – случилась еще летом в верховьях реки Малая Голая. Через какое-то время исследовали проверили фотоловушки и наткнулись на серию захватывающих кадров.

И второй. Судя по всему, хищник голоден. Фото: Саяно-Шушенский заповедник.

Чем закончился таежный триллер, неизвестно, признаются они:

- Может быть, маралу удалось скрыться от медведей среди распадков скал и переждать пока нога заживет, а может быть, хищники настигли жертву и расправились с ней.

В любом случае вмешиваться человек не может, это естественный ход событий в природе:

- В нынешнем году на территории заповедника скудный урожай кедрового ореха, поэтому медведь ищет всевозможные альтернативные способы «нагулять жир на зиму» и, конечно, не может оставить без внимания подвернувшееся раненое животное. Так гибель одного дает жизнь другому.