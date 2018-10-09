2018-10-09T04:34:12+03:00
Общество

Улицу Партизана Железняка в Красноярске полностью перекроют

Уже в эти выходные
Ася ЖУКОВА
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Улицу Партизана Железняка в Красноярске полностью перекроют. Идет строительство надземного перехода у арены "Кристалл".Улицу Партизана Железняка в Красноярске полностью перекроют. Идет строительство надземного перехода у арены "Кристалл".Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске перекроют для движения транспорта улицу Партизана Железняка. Все случится в ночь с субботы на воскресенье, предупредили в пресс-службе «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Проехать нельзя будет ориентировочно в течение восьми часов, говорят дорожники. А именно с 23:00 13 октября до 7:00 14 октября. Здесь, у ледовой арены «Кристалл», строят надземный пешеходный переход. Планируют поставить на опоры пролеты нового моста. А без перекрытия тут не обойтись.

- Пока оно продолжается, водителям для объезда необходимо построить маршрут по улицам Авиаторов, Октябрьской с дальнейшим выездом на Партизана Железняка, - пояснил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети УДИБ Игорь Воевалко. – Чтобы попасть в сторону Зеленой Рощи, надо будет объехать перекрытие через Октябрьский мост, остров Татышев и затем снова выехать на улицу Партизана Железняка.

Все работы на участке предполагается завершить до 30 октября. Сейчас там ставят декоративные экраны, идет замена светофоров и ограждений. В финале на отремонтированные покрытия нанесут разметку.

Напомним, по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в нынешнем году в Красноярске построили и привели в порядок 75 объектов на 1,7 миллиардов рублей.

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