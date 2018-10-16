«Только не умирать. Ради сына, ради Андрюшки!». Сибирячка выжила после того, как на охоте ей случайно выстрелили в спину из дробовика

16 Окт. 07:50 2018-10-16T14:49:22+03:00

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Этот день 23-летняя Тамара Лукина из поселка Бахта (на севере Красноярского края, в Туруханском районе) не забудет никогда.

7 октября она со своим мужем и его двоюродным братом возвращалась с охоты – на моторке. В какой-то момент парнишка решил пальнуть по пролетавшей мимо утке. Но не рассчитал – слишком быстро опустил ружье.

- А потом... сильный звон в ушах и невыносимое жжение в спине, - делится Тамара. – Разве такое не помнишь?

Молодую женщину бережно уложили на дно моторки, перевезли в поселок Бор. Местный хирург Юрий Сладков глянул - ужаснулся. На спине Тамары зияла огромная рана. Сразу решил: надо вызывать помощь из краевой больницы. А пока ждал вертолет, «зашел» в живот и останавливал кровь.

Прилетевший из Красноярска хирург краевой больницы Сергей Бородин признается:

- Такого огнестрела я не видел никогда. Хотя у меня огромный стаж. В спине раненой была дыра, как в фильмах ужасов.

Огромное входное отверстие - 9х6 см. Дробь попала в живот, грудную клетку. Была повреждена плевра легких, печень, раздроблена правая почка, несколько ребер. Пострадавшая находилась в шоке. Но пока ее не погрузили в медикаментозный сон, твердила про себя: «Только не умирать, не умирать… Ради сына, ради Андрюшки».

Операция длилась несколько часов. Тамаре удалили почку, часть печени, два ребра, ушили легкое, мышцы и гигантское наружное отверстие. Перелили очень много донорской крови. А, когда вывели из шока, доставили в Красноярск.

- Она поступила в тяжелейшем состоянии, - вспоминает лечащий врач Валерия Шапкина. - Огнестрельные ранения, тем более такие обширные, опасны гнойными осложнениями.

Однако случилось невероятное. Несколько дней – и Тамара пошла на поправку. Здесь сработало все: и помощь врачей, ее молодость, и настрой – выжить ради сына.

Сейчас женщину уже перевели из реанимации. Она делает первые шаги – пока по чуть-чуть, осторожно. Каждый день к ней приходит муж, поддерживает, как может. И еще каждый же день Тамара говорит со своим мальчиком, 4-летним Андрюшей. От одной мысли, что она могла никогда не услышать сына, наворачиваются слезы.

Кстати, на двоюродного брата мужа зла не держит. Говорит, на Севере такое бывает: «Все охотятся. Вот и дядя моего мужа доверил сыну дробовик».

По мнению врачей, у Тамары все будет хорошо. Примечательно, что два удаленных ребра - та самая косметическая операция, которую делают гламурные дамы, чтобы талия казалась тоньше, подметили они.

- Я о такой «пластике» даже не думала, - с улыбкой отмахивается женщина. – Нянечкой в детсаду работаю, зачем мне это? Главное – теперь вернуться к мужу и сыну. Спасибо врачам!