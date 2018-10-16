2018-10-16T12:06:03+03:00
Дом. Семья

Потерявшего маму белого медвежонка, который месяц бродил по Диксону, увезли в зоопарк Красноярска

Сотрудники «Роева ручья» специально прилетели за ним на берег Карского моря
Ася ЖУКОВА
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Медвежонок промышлял в контейнерах у домов, спал там же – у тележки для перевозки мусора.Медвежонок промышлял в контейнерах у домов, спал там же – у тележки для перевозки мусора.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Оставшийся без мамы медвежонок больше месяца беспризорничал в Диксоне.

... Поселок на Крайнем Севере, в двух тысячах километрах от Красноярска, уже успели прозвать медвежьим раем. Этим летом здесь обосновались сразу шесть хищников. По словам местных, медведи запросто прогуливаются по улицам, могут даже зайти во двор. Стрелять в них нельзя – занесены в Красную книгу. Приходится передвигаться, что называется, короткими перебежками, говорят люди.

А недавно – в конце августа или начале сентября – в поселке Диксон заметили медвежонка. Он был совсем один. Скорее всего, медведица погибла, решили жители Диксона. Вот детеныш и вышел к людям. Сам ведь не прокормится. Промышлял в контейнерах у домов, спал там же – у тележки для перевозки мусора.

- Хотели выгнать, не уходит, - рассказывают в Диксоне. – Поэтому власти решили обратиться в зоопарк Красноярска. Жаль ведь бедолагу!

Сотрудники «Роева ручья» связались с природоохранными структурами, получили разрешение усыпить малыша. Конечно, временно. И отправились в путь. Специально прилетели за ним на берега Карского моря. Там медвежонка удалось поймать.

Его двое суток держали в особом контейнере, чтобы привык. А сегодня, 16 октября, на самолёте Ан-26 перевезли из Диксона в Норильск. Оттуда малыш вылетел в Красноярск – в свой новый дом. Добраться туда ему помогла компания NordStar.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием этой истории.

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